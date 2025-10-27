Σοφία Βογιατζάκη: Το στοίχημά μου είναι να μην ξαναπάρω τα κιλά, το έχω κάνει άλλες τρεις φορές και τα ξανάβαλα

Η Σοφία Βογιατζάκη μιλά στην κάμερα του Happy Day και αναφέρεται στα κιλά που έχασε και στην προσπάθεια που καταβάλλει, έτσι ώστε να μην τα ξαναπάρει, όπως της έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν. Τη γνωστή ηθοποιό συνάντησε το τηλεοπτικό συνεργείο στην πρεμιέρα του Γιώργου Γιαννιά σε νυχτερινό κέντρο στον Πειραιά.

«Είμαι καλά δόξα τω Θεώ. Είναι για την υγεία μου. Το έχω ξανακάνει άλλες τρεις φορές. Και; Το στοίχημα που θα κερδηθεί είναι αν θα τα ξαναπάρω αυτή τη φορά», δηλώνει η Σοφία Βογιατζάκη και προσθέτει: «Το έχω ξανακάνει άλλες τρεις φορές και τα έχω ξαναπάρει. Το στοίχημα είναι, αφού τα διώξω όλα αυτά που πρέπει να διώξω, να μην τα ξαναπάρω. Εκεί να μου πεις μπράβο, συγχαρητήρια και ότι είμαι στα καλύτερά μου».

«Τώρα είμαι ακόμα στην προσπάθεια», καταλήγει η Σοφία Βογιατζάκη.