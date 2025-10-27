MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Σοφία Βογιατζάκη: Το στοίχημά μου είναι να μην ξαναπάρω τα κιλά, το έχω κάνει άλλες τρεις φορές και τα ξανάβαλα

|
THESTIVAL TEAM

Η Σοφία Βογιατζάκη μιλά στην κάμερα του Happy Day και αναφέρεται στα κιλά που έχασε και στην προσπάθεια που καταβάλλει, έτσι ώστε να μην τα ξαναπάρει, όπως της έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν. Τη γνωστή ηθοποιό συνάντησε το τηλεοπτικό συνεργείο στην πρεμιέρα του Γιώργου Γιαννιά σε νυχτερινό κέντρο στον Πειραιά.

«Είμαι καλά δόξα τω Θεώ. Είναι για την υγεία μου. Το έχω ξανακάνει άλλες τρεις φορές. Και; Το στοίχημα που θα κερδηθεί είναι αν θα τα ξαναπάρω αυτή τη φορά», δηλώνει η Σοφία Βογιατζάκη και προσθέτει: «Το έχω ξανακάνει άλλες τρεις φορές και τα έχω ξαναπάρει. Το στοίχημα είναι, αφού τα διώξω όλα αυτά που πρέπει να διώξω, να μην τα ξαναπάρω. Εκεί να μου πεις μπράβο, συγχαρητήρια και ότι είμαι στα καλύτερά μου».

«Τώρα είμαι ακόμα στην προσπάθεια», καταλήγει η Σοφία Βογιατζάκη.

Σοφία Βογιατζάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Πασίγνωστος παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Παύλος Μαρινάκης: Οι σταθερές κυβερνήσεις είναι μονόδρομος για τη χώρα

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Τουρκία: Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Ιμάμογλου για “πολιτική κατασκοπεία”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Απ. Τζιτζικώστας από Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης: Η Θεσσαλονίκη είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει σε μια Ευρώπη που αλλάζει

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Πανεπιστήμιο προειδοποιεί τους φοιτητές για το περιεχόμενο της Βίβλου – Θύελλα αντιδράσεων

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Ράνια Τζίμα: Χρόνια μετά, αυτή η υπόθεση στοιχειώνει πολλές φορές τη σκέψη μου