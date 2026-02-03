Σοφία Παυλίδου: Αγχωνόμουν όταν ο μπαμπάς μου βρισκόταν στο κοινό, τώρα με βλέπει από εκεί πάνω

Στο άγχος που της προκαλούσε ο πατέρας της, όταν την παρακολουθούσε σε θεατρικές παραστάσεις, αναφέρθηκε η Σοφία Παυλίδου, σημειώνοντας ότι σήμερα τον νιώθει παρόντα με έναν άλλον τρόπο, καθώς έχει φύγει από τη ζωή.

Με αφορμή την πρεμιέρα του έργου «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα» που συμμετέχει μεταξύ άλλων ηθοποιών και η Σοφία Παυλίδου, η ίδια μίλησε στην κάμερα του «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως οι μοναδικές φορές που ένιωθε άγχος κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη σκηνή, ήταν όταν βρισκόταν στο κοινό ο πατέρας της. Μετά την απώλειά του, σχολίασε ότι απολαμβάνει ακόμα και τις επίσημες πρεμιέρες και ειδικότερα όταν την παρακολουθούν αγαπημένα της πρόσωπα.

Όπως είπε η Σοφία Παυλίδου: «Χαίρομαι πάρα πολύ να παίζω για τους φίλους μου, δεν με αγχώνουν καθόλου, ο μοναδικός που με άγχωνε όταν ήταν στο κοινό, ήταν ο πατέρας μου, αλλά έχει φύγει ο μπαμπάκας, οπότε τώρα πια μόνο χαρά έχω και στις επίσημες πρεμιέρες. Ο μπαμπάς ήταν αυστηρός κριτής, εξού και το άγχος που είχα εγώ πάντα. Τώρα μας βλέπει από εκεί πέρα πάνω, σήμερα πιστεύω θα περάσει καλά και αυτός».