Σμαράγδα Καρύδη: Ο χρόνος είναι οδοστρωτήρας για τα πάντα, όλες οι σχέσεις δοκιμάζονται

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Σμαράγδα Καρύδη, αυτή την εβδομάδα, στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη με αφορμή τη νέο θεατρικό της εγχείρημα. Μέσα σε όλα, μάλιστα, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και στον τρόπο με τον οποίο να διαχειρίζεται τις σχέσεις της.

Όσα χρόνια σε γνωρίζουμε, είχες μόνο μακροχρόνιες σχέσεις και μάλιστα μεγάλης διάρκειας. Δεν έχεις υπάρξει χωρίς σύντροφο;

Έχω υπάρξει και μόνη μου, αλλά αυτά δημοσίως δεν τα μοιράζομαι με πολλές λεπτομέρειες. Ποτέ δεν έμεινα με κάποιον χωρίς να διατηρεί ο καθένας τον χώρο του ή να έχει και το σπίτι του. Και παλιότερα, που ήμουν επίσης σε μεγάλη σχέση, είχα πάντα το δικό μου σπίτι.

Ήξερα ότι αν γίνει οτιδήποτε, σε μια ώρα έχω μαζέψει τα πράγματα μου κι έχω φύγει. Επιπλέον πάντα έχω ανάγκη να έχω ώρες μόνη μου, με τον εαυτό μου.

Από τις σχέσεις που είχες στο παρελθόν εσύ έβαλες το τέλος;

Αυτό δεν έχει σημασία;

Τι θα σε έκανε να φύγεις από μια σχέση;

Μπορεί να αλλάξουν οι ανάγκες σου, αλλά η αγάπη και η εκτίμηση για τους ανθρώπους που ήμουν σε σχέσεις, δεν έχουν φύγει ποτέ.

Ο έρωτας χάνει την ένταση του σε μια μακροχρόνια σχέση;

Καλά, ο χρόνος είναι οδοστρωτήρας για τα πάντα, όχι μόνο για τον έρωτα. Όλες οι σχέσεις δοκιμάζονται. Ο εαυτός σου και ο ενθουσιασμός σου για τα πράγματα, επίσης, δοκιμάζονται. Φροντίζεις τη σχέση σου, φροντίζοντας παράλληλα και τον εαυτό σου. Αν τον αφήσεις, αυτόματα αφήνεις και τη σχέση σου. Αυτά τα δυο είναι αλληλένδετα. Στη σχέση υπάρχουν δυο άνθρωποι, που πρέπει εξίσου να κάνουν το ίδιο. Είναι διαρκής δουλειά.