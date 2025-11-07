Ρένια Λουιζίδου: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ήμουν μέρος της ανάμνησης ανθρώπων από την παιδική τους ηλικία

Η Ρένια Λουιζίδου ήταν καλεσμένη στην Αθηναΐδα Νέγκα τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, στο «Καλύτερα Αργά». Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη μακρόχρονη πορεία της στην τηλεόραση.

«Τα τελευταία χρόνια συνειδητοποιώ ότι το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι που έχουν συνδέσει οι άνθρωποι τη ζωή σου μαζί σου. Όταν είσαι στην τηλεόραση ή στη δουλειά αυτή. Τώρα σε αυτή την ηλικία πια, αρχίζω να καταλαβαίνω που έρχονται διαφόρων ηλικιών άνθρωποι να μου πουν μεγάλωσα μαζί σας και καταλαβαίνω ανάλογα με την ηλικία. Ποιο σήριαλ έβλεπε ο καθένας. Ξέρω ποιος έβλεπε “Aπαράδεκτους”, ποιος έβλεπε “Παντρεμένοι έχουν ψυχή”, ποιος “Καφέ της χαράς”, ποιος “Το Σόι”. Και λέω: ήτανε πιο μεγάλη ευθύνη. Ευτυχώς δεν το κατάλαβα αυτό στην πορεία», είπε αρχικά η Ρένια Λουιζίδου.

Και πρόσθεσε: «Επ’ ουδενί δεν μπορούσα να έχω φανταστεί, ας πούμε, ότι θα είμαι μέρος της αναμνήσης ανθρώπων από την παιδική τους ηλικία φερ’ ειπείν, και δεν το καταλάβαινα και την ώρα που συνέβαινε, ακριβώς γιατί είναι τώρα, σ’ αυτή την ηλικία το αντιλαμβάνομαι σαν πολύ μεγάλη ευθύνη πια».