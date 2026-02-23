Ρέα Τουτουνζή: Με ταρακούνησε πάρα πολύ ο θάνατος του, συνειδητοποίησα πως έμεινα μόνη μου, το ποτό ήταν η καθημερινότητα μου

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Ρέα Τουτουνζή, αυτή την εβδομάδα, στο νέο επεισόδιο του vidcast “Fashion Snap” που επιμελείται ο Παντελής Τουτουντζής στο Youtube.

Μεταξύ άλλων, δε, το γοητευτικό μοντέλο και ηθοποιός αναφέρθηκε από καρδιάς στην περίοδο που διαδέχθηκε την απόφαση να ολοκληρώσει τον κύκλο του μόντελινγκ οπότε και την στιγμάτισε ο θάνατος του πατέρα της.

Ειδικότερα, η Ρέα Τουτουνζή σημείωσε χαρακτηριστικά πως “σταμάτησα το μόντελινγκ στα 39 μου και ήταν δική μου απόφαση. Απλά αποχώρησα. Στην επόμενη σελίδα η Ρέα ήταν στη φάση που αποφασίζει να δουλέψει και να βελτιώσει τον εαυτό της, για την Ρέα. Για πρώτη φορά δηλαδή, τότε, θέλω να κάνω πράγματα για την Ρέα. , όχι για άλλους και αυτό είναι πολύ σημαντικό”.

“Έτσι ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία μου και έχω ξεκινήσει να μαθαίνω να βάζω τα όρια μου. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Στην ψυχοθεραπεία “με πήγε” το γεγονός ότι έχασα τον μπαμπά μου. Έφυγε ο μπαμπάς μου από τη ζωή και ήταν ο τελευταίος μου συγγενής, από τους γονείς μου δηλαδή, που ήταν εν ζωή. Αυτό με ταρακούνησε πάρα πολύ, έμεινα μόνη μου και είναι μια συνειδητοποίηση που λες… “τώρα, ποιος θα σε φροντίσει;”. Κανένας. Εσύ, εσένα”.



“Αυτό με έβαλε σε σκέψεις να μπω στη διαδικασία να ξεκινήσω θεραπεία και ο λόγος που δεν ξεκινούσα ήταν γιατί ντρεπόμουν. Δεν μπορούσα να εμπιστευθώ ανθρώπους και αυτό ήταν σοβαρό. Έτσι με καθυστέρησα να πάω”.

“Χάνοντας τον πατέρα μου, όμως, αποφάσισα ότι έπρεπε να αλλάξω πολλά πράγματα στη ζωή μου και ένα από τα πολλά ήταν το ποτό. Ήταν η καθημερινότητα μου και αυτό δεν είναι καθόλου καλό” συμπλήρωσε, ακόμα, η Ρέα Τουτουνζή στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη στον γνωστό make up artist.