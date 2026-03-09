MENOY

Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Beverly Hills – Συνελήφθη γυναίκα

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στο σπίτι της Rihanna στο Beverly Hills, όταν μια γυναίκα άρχισε να πυροβολεί προς την έπαυλή της ενώ η τραγουδίστρια βρισκόταν μέσα.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, μία σφαίρα διαπέρασε τοίχο του σπιτιού, χωρίς να τραυματιστεί η Rihanna. Η γυναίκα που άνοιξε πυρ από το αυτοκίνητό της συνελήφθη.

Πληροφορίες του TMZ αναφέρουν ότι πυροβόλησε πολλές φορές προς την έπαυλη. Η εφημερίδα Los Angeles Times και το δίκτυο NBC4 Los Angeles, επικαλούμενα εκπρόσωπο της αστυνομίας του Los Angeles, ανέφεραν ότι οι Αρχές έλαβαν κλήση για το περιστατικό στις 13:21 τοπική ώρα την Κυριακή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, περίπου δέκα πυροβολισμοί προήλθαν από όχημα που βρισκόταν στον δρόμο απέναντι από την πύλη της πολυτελούς κατοικίας.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν στο σπίτι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή ο σύντροφός της, A$AP Rocky, και τα παιδιά τους. Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή και ερευνούν τα κίνητρα της δράστιδας

