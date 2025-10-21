Πρώην σύζυγος Μπισμπίκη για Δέσποινα Βανδή και περιπολικό: “Το σύστημα μπάζει αέρα από παντού”

Αίσθηση έχει προκαλέσει ένα βίντεο που δείχνει τη Δέσποινα Βανδή να επιβιβάζεται σε ένα περιπολικό, επειδή το αυτοκίνητό της είχε πάθει βλάβη.

Πλήθος κόσμου σχολίασε το περιστατικό και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη, η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη.

Η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη, είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων που δεν προκαλεί με την προσωπική του ζωή και δεν σχολιάζει τη νέα σχέση του πρώην άντρα της, Βασίλη Μπισμπίκη. Παρόλα αυτά θέλησε αυτή τη φορά να τοποθετηθεί δημοσίως γύρω από το θέμα που προέκυψε με τη Δέσποινα Βανδή και το περιπολικό.

«Για την Κυριακή Γρίβα το περιπολικό δεν είναι ταξί. Για την Βανδή που έμεινε από λάστιχο και δεν μπορούσε να περιμένει την οδική βοήθεια, το περιπολικό λειτούργησε σαν ταξί.

Υ.Γ. Της άνοιξαν και την πόρτα για να μπει», έγραψε μία σελίδα στο Instagram για το συμβάν που έγινε και αποκάλυψε η εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης (21/10).

Μάλιστα, η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη δεν δίστασε να κάνει το δικό της σχόλιο κάτω από τη φωτογραφία με τη Δέσποινα Βανδή στο περιπολικό.

«Όταν το περιπολικό εξυπηρετεί την εικόνα και όχι την ανάγκη, το πρόβλημα δεν είναι το λάστιχο. Είναι το σύστημα που μπάζει αέρα από παντού», έγραψε η πρώην σύζυγός του Βασίλη Μπισμπίκη.