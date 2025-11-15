Πέτρος Κωστόπουλος για Κατερίνα Καινούργιου: Όταν υπάρχει εγκυμοσύνη, οι γυναίκες βλέπουν μία εκπομπή παραπάνω

Ο Πέτρος Κωστόπουλος σχολίασε με τον δικό του τρόπο το γεγονός ότι η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει το πρώτο της παιδί και το αποκάλυψε δημοσίως, αναφέροντας ότι η κατάσταση αυτή προσελκύει το ενδιαφέρον των τηλεθεατριών, όπως συνέβαινε στο παρελθόν και με τις εγκυμοσύνες της Ελένης Μενεγάκη.

Το πρωί του Σαββάτου (15.11.2025) η εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» παρουσίασε το θέμα και ο Πέτρος Κωστόπουλος εξέφρασε την άποψή του, δικαιολογώντας με τη θεωρία του και τα ανεβασμένα νούμερα της Κατερίνας Καινούργιου.

«Φέρνει γούρι ένα μωράκι στη ζωή ενός ανθρώπους», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Δεν είναι γούρι, αυτό γίνεται από την εποχή της Ελένης Μενεγάκη. Όταν υπάρχει μία εγκυμοσύνη, αυτόματα οι γυναίκες στρέφονται και βλέπουν μία εκπομπή παραπάνω απ’ ό,τι την έβλεπαν πριν. Το γεγονός της εγκυμοσύνης δεν είναι θέμα γουριού», είπε με τη σειρά του ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Πιστεύω ότι τα γυναικεία κοινά ενδιαφέρονται παραπάνω, όταν μια παρουσιάστρια είναι έγκυος. Θυμήσου την Ελένη (σ.σ. Μενεγάκη). Δεν μπορεί, όλα της τα παιδιά έφεραν γούρι; Και τα τέσσερα; Είναι θέμα κοινωνικό. Γουστάρουν να βλέπουν παραπάνω μία γυναίκα που περνάει εκείνη την περίοδο αυτή τη φάση», δήλωσε ακόμα.

«Το σάλτο από το 18 στο 25% έγινε για αυτό, είναι τεράστιο», ξεκαθάρισε στη συνέχεια ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Ωστόσο η Ελένη Τσολάκη εξέφρασε την αντίρρησή της στα λεγόμενα του συνεργάτη της, αναφέροντας: «Θεωρώ και λίγο άδικο να λέμε ότι κάνει νούμερα, μόνο και μόνο επειδή είναι έγκυος. Πάντα ήταν δίπλα στις γυναίκες η Κατερίνα».

«Δεν είπα αυτό, για να μην παρεξηγούμαστε. Φέτος έκανε μία μεγάλη αλλαγή στην εκπομπή και αυτό τη βοήθησε να είναι πρώτη σχεδόν κάθε μέρα. Αλλά σε αυτό βοηθάει και το άλλο, μην μπερδευτούμε», απάντησε ο Πέτρος Κωστόπουλος.