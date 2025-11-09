Πέτρος Κωστόπουλος: Δεν κατάλαβε κανείς τον χωρισμό μου για έναν χρόνο, κάναμε μαζί εκπομπή με την Τζένη Μπαλατσινού

Με αφορμή τον χωρισμό της Δέσποινας Καμπούρη, ο Πέτρος Κωστόπουλος θέλησε να σταθεί στο δικό του διαζύγιό με την Τζένη Μπαλατσινού, αλλά και το τι ακολούθησε μετά από αυτό.

«Δεν κατάλαβε κανείς τον χωρισμό μου για έναν χρόνο, κάναμε μαζί και εκπομπή. Κάναμε κανονικά εκπομπή και ήμασταν χωρισμένοι, ούτε οι συνεργάτες μας το είχαν καταλάβει. Όταν βγάζεις μια ανακοίνωση, όπως είθισται, αντί να βγαίνει ο καθένας και να λέει το μακρύ και το κοντό του, βγάζεις μια ανακοίνωση» ανέφερε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Μόλις τελείωσε η εκπομπή μετά από μια εβδομάδα βγάλαμε την ανακοίνωση. Δείχνεις και τον σεβασμό σου προς τον άλλον άνθρωπο, ακόμη και αν δεν είναι έτσι τα πράγματα.

Βάζεις όρια, αν και δεν πιστεύω ότι κάποιοι θα τα κρατήσουν τα όρια» ήταν τα λόγια του.