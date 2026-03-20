Περιπέτεια υγείας για τον Στάθη Δρογώση: “Μπήκα στο νοσοκομείο στις 8.15, στις 9 είχα εξυπηρετηθεί και τελειώσει”

Για μια αιφνίδια περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε το πρωί έκανε λόγο με ανάρτησή του ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Στάθης Δρογώσης, περιγράφοντας τη διαδικασία που ακολούθησε στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Όπως ανέφερε, υπέστη «κολικό νεφρού» κατά τη διάρκεια απεργίας ταξί και έφτασε στο νοσοκομείο στις 8:15. Στις 8:25, όπως σημείωσε, τον είδε ουρολόγος και έκανε ένεση παυσίπονου, ενώ μέχρι τις 8:45 είχε ήδη πραγματοποιήσει υπέρηχο και ακτινογραφία.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, στις 9:00 είχε λάβει οδηγίες και συνταγή για τη φαρμακευτική αγωγή που θα ακολουθήσει για τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «το νοσοκομείο λειτουργεί ενώ ταυτόχρονα ανακαινίζεται», προσθέτοντας ότι οι γιατροί εξυπηρετούσαν «το πρώτο περιστατικό αφού η εφημερία ξεκινούσε στις 8».

Ο ίδιος ευχαρίστησε «πολύ τους γιατρούς και τους νοσηλευτές για όλα» και κατέληξε με την προτροπή «να πίνετε νερό».

Σημειώνεται ότι λίγο αργότερα η ανάρτηση του Στάθη Δρογώση αναδημοσιεύθηκε από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Στάθης Δρογώσης

