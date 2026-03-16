Όσκαρ 2026: Έξαλλη η Τεγιάνα Τέιλορ – “Είσαι άντρας που ακουμπάει το χέρι του σε γυναίκα;”

THESTIVAL TEAM

Η ηθοποιός και τραγουδοποιός, Τεγιάνα Τέιλορ, εθεάθη να φωνάζει εκνευρισμένη σε έναν άντρα που υποστήριξε ότι πήγε να τη σπρώξει στα παρασκήνια των 98ων Βραβείων Όσκαρ.

Συγκεκριμένα, η Τεγιάνα Τέιλορ, που ήταν και υποψήφια ηθοποιός για Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου για την ταινία «One Battle After Another» -ωστόσο το βραβείο απονεμήθηκε στην Έιμι Μάντιγκαν για την ταινία Weapons- καταγράφηκε από κάμερα να φωνάζει σε έναν άνδρα με τον εκνευρισμό της να είναι έντονος.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η Τέγιανα Τέιλορ φαίνεται να δείχνει τον άνδρα εκνευρισμένη, φωνάζοντας: «Είσαι άντρας που ακουμπάει το χέρι του σε γυναίκα; Είσαι πολύ αγενής».

Σε συνομιλία με άλλον παρευρισκόμενο που πλησίασε για να δει τι είχε συμβεί, η ηθοποιός εξήγησε: «Γιατί ακούμπησε το χέρι του σε γυναίκα. Με έσπρωξε, και μία άλλη γυναίκα προσπάθησε να τη σπρώξει».

Η Τέιλορ ολοκλήρωσε την παρέμβασή της με αυστηρή προειδοποίηση στους γύρω της: «Μην με αγγίζετε, μην με σπρώχνετε».

