Ο Κωνσταντίνος Καζάκος διασκέδασε με την κόρη του Τζένη στη Θεσσαλονίκη: “Ευτυχής συνάντηση”, έγραψε

Με την κόρη του Τζένη Καζάκου διασκέδασε ο Κωνσταντίνος Καζάκος στη Θεσσαλονίκη και φωτογραφήθηκε μαζί της, δημοσιεύοντας το στιγμιότυπο στο Instagram.

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε τη συνάντησή τους «ευτυχή» και πόζαρε χαμογελαστός στην κάμερα, με τους δυο τους να απολαμβάνουν την έξοδό τους ακούγοντας live μουσική.

«Ευτυχής συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με το Τζενάκι στην Πριγκιπέσσα! Στην υγειά σας !!!», έγραψε ο Κωνσταντίνος Καζάκος στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε τη φωτογραφία

Η Τζένη Καζάκου σχολίασε την ανάρτηση με τέσσερις καρδιές.