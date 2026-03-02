MENOY

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε με κόκκινα μαλλιά και τραγούδησε στα μπουζούκια – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις του, μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του, και ανέβηκε ξανά στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται, αυτή τη φορά με μια απρόσμενη αλλαγή στο look του, συγκεκριμένα με κόκκινα μαλλιά.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίζεται με εμφανώς ανεβασμένη διάθεση, ερμηνεύοντας τις επιτυχίες του και δείχνοντας να απολαμβάνει τη στιγμή, παρά τη προσωρινή αυτή στιλιστική διαφοροποίηση.

Δείτε τα βίντεο:

Γιώργος Μαζωνάκης

