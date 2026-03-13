MENOY

Ο Ακύλας παρουσίασε τη μελαγχολική εκδοχή του “Ferto” – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Μια πιο μελαγχολική εκδοχή του «Ferto» παρουσίασε ο Ακύλας, μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 έχει ήδη ξεχωρίσει για την ένταση και τη δυναμική του τραγουδιού του, του οποίου πρόσφατα κυκλοφόρησε και το επίσημο βιντεοκλίπ.

Μέσα από τον λογαριασμό του στο TikTok, ο Ακύλας δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ερμηνεύει απόσπασμα του «Ferto» στο πιάνο, δίνοντας στο κομμάτι έναν πιο ήπιο και συναισθηματικό τόνο σε σχέση με την αρχική του εκδοχή.

«Η λυπημένη εκδοχή του Ferto», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε το βίντεο

@akylas__ The sad FERTO meow version 😩🫴🤌🫴🤌🫴🤌🫴🤌 #ferto #akylas #eurovision #eurovision2026 #brainrots ♬ original sound – Akylas

Akylas

