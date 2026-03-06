Ο Akylas “πάντρεψε” το Ferto με το Abracadabra της Lady Gaga

Ο Aklyas παρουσίασε στα social media μια εναλλακτική εκδοχή του τραγουδιού με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, τον ερχόμενο Μάιο.

Ο τραγουδιστής, που στο πλαίσιο προώθησης της συμμετοχής του έχει ήδη εμφανιστεί στους εθνικούς τελικούς της Σερβίας και του Σαν Μαρίνο, συνδύασε το Ferto με το “Abracadabra” της Lady Gaga και δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό του στο Instagram.