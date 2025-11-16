Νόνη Δούνια: Έχω μπει στην εμμηνόπαυση από τα 50 μου, οι εξάψεις είναι πολύ ενοχλητικές

Προσωπικές αποκαλύψεις μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα αποφάσισε να κάνει η Νόνη Δούνια, αναφέροντας ότι τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην εμμηνόπαυση και ταλαιπωρείται από εξάψεις και εναλλαγές διάθεση.

Συγκεκριμένα, η πρώην βουλευτής και top model ανέφερε ότι από τα 50 της χρόνια -σήμερα είναι 53 ετών- βρίσκεται σε αυτή τη φάση ζωής, τονίζοντας ότι η εμμηνόπαυση θεωρείται παγκοσμίως ταμπού.

Η Νόνη Δούνια έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Αστερόσκονη» της Ελένης Πετρουλάκη στο Action24.

«Για μένα είναι ευλογία το ότι μεγαλώνουμε», ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας: «Με επηρέασε πάρα πολύ η εμμηνόπαυση, με την έννοια ότι είχα τρομερές εναλλαγές στην ψυχολογία και την καθημερινότητά μου. Τη μια στιγμή ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη και την επόμενη στα όρια κατάθλιψης. Οι εξάψεις είναι κάτι πάρα πολύ ενοχλητικό».

«Η κάθε μου τσάντα έχει και μια βεντάλια μέσα. Εγώ έχω μπει στην εμμηνόπαυση από τα 50 μου και το κομμάτι των εξάψεων υπάρχει ακόμα. Η ψυχολογία αλλάζει. Ακόμα δεν έχουμε ενημερωθεί σωστά για την εμμηνόπαυση. Οι γυναίκες τόσα χρόνια δε μιλούσαν γι’ αυτό, γιατί το θεωρούσαν ταμπού και έχει συνδεθεί αυτή με το γήρας», δήλωσε στη συνέχεια η Νόνη Δούνια.

«Νομίζω ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό το ταμπού. Ότι τελειώνει η ζωή της γυναίκας με την εμμηνόπαυση ενώ στην πραγματικότητα είναι στην καλύτερη φάση… Έχει κλείσει αυτόν τον κύκλο και ξεκινάει έναν άλλον πολύ καλύτερο», ανέφερε παράλληλα με μεγάλη ειλικρίνεια.