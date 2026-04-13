Νίκος Τερζής για Σάκη Ρουβά: Έχει μείνει στη ζωή μου, γιατί τον γνώρισα ως Σάκη και όχι ως Ρουβά

Για τη μακρόχρονη φιλία και επαγγελματική συνεργασία με τον Σάκη Ρουβά μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Τερζής στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

Μάλιστα, γυρνώντας πίσω στον χρόνο, ο γνωστός συνθέτης θυμάται πως ο ίδιος γνώρισε τον απόλυτο Έλληνα σταρ ως άνθρωπο και όχι ως “Ρουβά”.

Με τον Σάκη Ρουβά θα δουλεύατε ξανά;

Με τον Σάκη έχουμε ήδη κάνει πολύ σημαντικά πράγματα μαζί, όπως τα δυο πρώτα άλμπουμ του που έχουν μείνει μέχρι σήμερα. Ξανασυναντηθήκαμε και στην Eurovision με το “Shake it”, όπου επίσης δημιουργήσαμε κάτι ξεχωριστό. Ο Σάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει μείνει στη ζωή μου, γιατί εγώ τον γνώρισα ως Σάκη και όχι ως “Ρουβά”.

Ήταν ένα παιδί που είχε έρθει μόνο του από την Κέρκυρα και είχαμε μια πολύ στενή, ανθρώπινη σχέση. Κάναμε παρέα, περνούσαμε γιορτές μαζί, πηγαίναμε σινεμά, ήμασταν πραγματικά φίλοι.

Έχετε κάνει πολύ παρέα με τον Σάκη Ρουβά;

Πάρα πολύ, όπως κάνουν οι καλύτεροι φίλοι. Είχαμε μια πολύ στενή σχέση και ζήσαμε πολλά μαζί.