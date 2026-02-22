MENOY

Νίκος Ορφανός για Πέτρο Φιλιππίδη: Γιατί να συνεχίζεται μια κατακραυγή; Αυτός ο λιθοβολισμός;

THESTIVAL TEAM

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Νίκος Ορφανός στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Νινιού, την Κυριακή, στον ΑΝΤ1.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός κλήθηκε να εκφέρει την προσωπική του γνώμη για την φημολογούμενη καλλιτεχνική επιστροφή του συναδέλφου του, Πέτρου Φιλιππίδη.

Ειδικότερα, ο Νίκος Ορφανός σημείωσε χαρακτηριστικά πως “κάθε άνθρωπος και κάθε επαγγελματίας, εφόσον δεν έχει εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη, ας κάνει όποιο επάγγελμα επιθυμεί. Αναρωτιέμαι για το εξής. Κάποιοι άνθρωποι έκαναν κάποια άσχημα πράγματα και κάποιοι δεν κατηγορήθηκαν καν σε ποινικό επίπεδο. Γιατί να συνεχίζεται μια κατακραυγή;”.

“Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να κάνουν και αυτοί μια δουλειά; Έστω κάτι, κάπως πρέπει να ζήσουν. Δηλαδή αυτή την άτυπη θανατική ποινή, που καμιά φορά βλέπω να φουντώνει, δεν την καταλαβαίνω. Με βάση ποιο σύστημα δικαίου, ξαφνικά, αυτός ο λιθοβολισμός;”.

“Δηλώσαμε την αντίθεσή μας, αλλά συνέχεια θα γίνεται αυτό; Τι να κάνουν; Να εξαφανιστούν; Ακόμα και η ελληνική δικαιοσύνη θα σε βάλει στη φυλακή αν έχεις κάνει κάτι βαρύ και κάποια στιγμή θα σε αφήσει. Αυτός που αποφυλακίζεται ή εκτίει την ποινή του, δεν πρέπει να έχει καμία δεύτερη ευκαιρία;” αναρωτήθηκε, εν συνεχεία, ο Νίκος Ορφανός στο μαγκαζίνο της Κατερίνας Καινούργιου στον ΑΝΤ1.

