Νίκος Οικονομόπουλος: Ποτέ μου δεν ψωνίστηκα λόγω τιμής, φοβάμαι πάρα πολύ τον χωρισμό

Ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε για όλους και για όλα σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Γιώργο Λιάγκα, για την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια και έφτασε στο σήμερα, που είναι ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες. Δηλώνει πως τα μυαλά του δεν έχουν πάρει αέρα. Μιλάει για τον Γιώργο Μαζωνάκη και για την «ανθρωποφαγία» που έχει διαπιστώσει στα social media.

«Υπάρχουν πολλές ημέρες που θα τύχει να πάω στο μαγαζί και θα πω “βαριέμαι α τραγουδήσω”. Βγαίνεις και τα ξεχνάς όλα όταν βλέπεις τον κόσμο να σε χειροκροτεί και να σου δείχνει ότι σε αγαπάει, τα ξεχνάς όλα», ξεκίνησε να λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος.

«Από τότε που ξεκίνησα έχουν περάσει 25 χρόνια. Όσο νιώθω ότι η φωνή μου είναι καλή, θέλω να αποδεικνύω ότι αυτός που ήρθε να με δει, θα δει κάτι όμορφο. Η φωνή μου έχει εξελιχθεί με τα χρόνια. Στον άντρα η φωνή καλυτερεύει μέχρι τα 50 αλλά δεν ξέρεις πώς θα στα φέρει η ζωή. Κάθε μέρα σκέφτομαι να μην συμβεί κάτι στη φωνή μου», προσθέτει.

«Όλοι οι άνθρωποι έχουμε πάθη, αλλά είναι μακριά από αυτά. Καπνίζω, ντροπή μου, είχα κόψει το τσιγάρο αλλά το ξανά ξεκίνησα. Είναι ένα πάθος που έχω βάλει σκοπό να το κόψω. Γενικά δεν έχω πάθη», παραδέχεται.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε με μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ανθρωποφαγία που υπάρχει γενικά, ακόμα και στις εκπομπές. «Στα social υπάρχει ανθρωποφαγία και καθόλου δικαιοσύνη. Πολλοί άνθρωποι βγάζουν το άχτι τους. Όταν βάλουν σκοπό να σε βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, το κάνουν με χαρά μεγάλη. Το θέμα είναι κατά πόσο θα δώσεις δικαιώματα», λέει.

«Έχω διαβάσει και ακούσει πράγματα για εμένα που με ενοχλούν. Και εσείς στις εκπομπές που σχολιάζεται πράγματα, λέει ο καθένας το δικό του. Δεν θα πάρω τηλέφωνο να πω “τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά;”. Αν ήταν κάτι που με προσβάλει βαθιά ή την οικογένειά μου ή τον τρόπο ζωής μου και ήταν ψέμα, δεν ξέρω πως θα αντιδρούσα. Πάντα λέω την άποψή μου, δεν ντρέπομαι να την λέω και δεν θα σταματήσω να το κάνω», αποκαλύπτει και ξεσπά.

«Γενικότερα στη ζωή μου θέλω ηρεμία, ούτε να τσαντίζομαι, τίποτα. Δεν μου αρέσουν οι δημόσιες σχέσεις. Μου αρέσει η μοναξιά μου, την αγαπώ. Θέλω στιγμές μόνος μου και να σκέφτομαι. Δεν τα έχω βρει 100% με τον εαυτό μου αλλά προσπαθώ. Έχω λίγους φίλους που είμαστε πάνω από 20 χρόνια. Είναι άνθρωποι που αγάπησα και με αγάπησαν πριν γίνω γνωστός», εξομολογείται ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Έπειτα μετά από ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα, ο Νίκος Οικονομόπουλος ανοίχτηκε λίγο περισσότερο για τα παιδικά του χρόνια. Αυτό είναι ένα θέμα που κρατάει μέσα του, αφού όπως δηλώνει: “Δεν πρέπει να λέμε λεπτομέρειες για αυτά που έχουμε ζήσει“.

«Θα ήταν ωραίο να έχει ο οποιοσδήποτε λεφτά και πλούτη. Ξεκίνησα και ήμουν ένα φτωχό παιδί που δούλευε σε πιτσαρία. Δεν είχα χρήματα, ήμουν φτωχός, ένα φτωχό παιδί. Ευγνωμονώ τον Θεό και τους ανθρώπους που έρχονται και με βλέπουν. Μου αρέσουν τα καλά αυτοκίνητα, τα σπίτια. Ποιος δεν θα τα ήθελε; Ποτέ μου δεν ψωνίστηκα, λόγω τιμής. Και ούτε θα ψωνιστώ. Θα έπρεπε να τρελαθώ. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη στη ζωή μας αλλά τουλάχιστον μετανιώνω για τα λάθη μου και συγχωρώ», αποκάλυψε ο τραγουδιστής.

«Δεν πρέπει να λέμε λεπτομέρειες για αυτά που έχουμε ζήσει στα παιδικά μας χρόνια. Έχω περάσει δύσκολα, είμαι παιδί χωρισμένων γονιών. Μπορεί να είχα κάποτε θυμό αλλά μου έφυγε μέσω της εκκλησίας. Μέσω των ανθρώπων που μιλούσα, των γερόντων. Με βοήθησε πολύ. Είναι μεγάλο πράγματα να συγχωρείς. Ακόμα και έναν άνθρωπο που σε έκανε κακό, ακόμα και την οικογένειά σου, τότε μέσα σου θα νιώσεις καλά. Δεν αποκαθίστανται οι σχέσεις τω ανθρώπων, πάντα θα υπάρχει μια ανοιχτή πληγή και θα υπάρχει πάντα», συμπλήρωσε μέσα από την καρδιά του.

Από την συνέντευξή του δεν γινόταν να λείπει και το κομμάτι της προσωπικής του ζωής. Ελάχιστες είναι οι σχέσεις που είχε ο Νίκος Οικονομόπουλος και είδαν το φως της δημοσιότητας. Μέχρι σήμερα, είναι ο πιο περιζήτητος εργένης. «Δεν είναι ότι δεν το θέλω αλλά έχω υψηλά στάνταρ. Δεν μου είναι εύκολο, φοβάμαι πάρα πολύ τον χωρισμό, πόσο μάλλον αν έχεις παιδιά. Δεν θα πω ότι έχω φτάσει με μια γυναίκα κοντά στο να κάνω οικογένεια, αλλά έχω περάσει όμορφα με συντρόφους.

Πάντα περνάει από το μυαλό σου η οικογένεια, ότι κάτι πρέπει να δημιουργηθεί. Δεν ξέρεις ποτέ όμως, η ζωή είναι απρόβλεπτη, μπορεί σε ένα μήνα να σου πω παντρεύομαι. Έχω δικά μου κριτήρια επιλογής γυναίκας. Το να αρέσεις στις γυναίκες είναι ωραίο. Δεν μου αρέσει να ξέρω ότι μπορώ να διαλέξω ανάμεσα στις γυναίκες. Θέλω να με θέλει. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ωραίο άντρα, με θεωρώ έναν κανονικό άνθρωπο, δεν κάνω τον όμορφο. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Μου αρέσει ο αυθορμητισμός της γυναίκας, να είναι ανοιχτό βιβλίο, η ευγένεια και η ντροπή. Όταν βλέπω άνθρωπο να ντρέπεται τον αγαπάω κατευθείαν. Αυτό μου βγάζει καλοσύνη», εξομολογήθηκε.

Μεταξύ άλλων, μίλησε και για τη μουσική, κάνοντας ξανά το σχόλιό του για το θέμα με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την οικογένειά του. «Δεν ζηλεύω κανέναν τραγουδιστή. Χαίρομαι με την επιτυχία των άλλων. Αν ακούσω ένα ωραίο τραγούδι είμαι ανταγωνιστικός και προσπαθώ να βγάλω ένα εξίσου καλό τραγούδι. Πιστεύω στον εαυτό μου, έχω κάνει πράγματα που δεν φανταζόμουν ότι έκανα.

Ο αγαπημένος μου τραγουδιστής είναι ο Γιάννης Πάριος. Ο κάθε τραγουδιστής έχει τη δική του πορεία. Προσωπικά κάποιες επιλογές που κάνουν κάποιο συνάδελφό μου δεν μου αρέσει, δεν είναι της αισθητικής μου αλλά είναι επιλογή τους. Δεν θα το κρίνω. Ο κόσμος κρίνει», αποκάλυψε τέλος ο Νίκος Οικονομόπουλος.

