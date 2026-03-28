Νίκος Κοκλώνης για Μαρινέλλα: Δεν σε αποχαιρετάμε, αφήνουμε απλώς να γίνει η φωνή σου ουρανός

THESTIVAL TEAM

Με μια διαφορετική έναρξη ήρθε το J2US στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το βράδυ του Σαββάτου, μιας και λίγες ώρες νωρίτερα έγινε γνωστό πως η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή.

Έτσι, όπως είδαμε στο πρόγραμμα του OPEN, αμέσως μετά τους τίτλους αρχής της μουσικής εκπομπής ήχησε στο πλατό το κομμάτι “Καμιά φορά” που είχε ερμηνεύσει εκπληκτικά η αείμνηστη αοιδός το 1983.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Κοκλώνης ανέβηκε στη σκηνή και θέλησε να μοιραστεί δυο λόγια καρδιάς για την Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Ειδικότερα, ο παρουσιαστής και παραγωγός του J2US σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είπες να αλλάξεις ουρανό, μα εσύ δεν θα χαθείς ποτέ… ποτέ από τη ζωή μας. Σταλιά σταλιά θα σε κρατάμε μέσα μας σε κάθε λέξη, σε κάθε σιωπή, σε κάθε τραγούδι. Κι αν είναι έτσι η ζωή, εμείς θα σε θυμόμαστε όπως σου άξιζε”.

“Μεγάλη, πρωτοπόρα, δυνατή και αληθινή. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου άλλωστε, θα μείνουμε πίσω να σε ακούμε, να πίνουμε τα φιλιά σου σταλιά σταλιά και να λέμε σ’ αγαπώ μέσα από τη φωνή σου”.

“Δεν σε αποχαιρετάμε, αφήνουμε απλώς να γίνει η φωνή σου ουρανός που θα μας αγκαλιάζει. Γιατί δεν έφυγες ποτέ, έγινες ιστορία Μαρινέλλα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Νίκος Κοκλώνης στον αέρα του J2US το βράδυ του Σαββάτου στο OPEN.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Παπαστεργίου από Θεσσαλονίκη: Οφείλουμε να είμαστε στο Διάστημα και να συμμετέχουμε με αξιοπρεπή προγράμματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Βουλιαγμένη: Σήμερα η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου δύτη – Θα διαρκέσει πάνω από 1,5 ώρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Ξενάγηση του υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου από τον Κ. Γκιουλέκα στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 120 φοιτητές και φοιτήτριες έψαλαν τον Ακάθιστο Ύμνο – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Μ. Αποστολάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Με 27 αθλητές και αθλήτριες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U20 και U17 στο Ρίο ντε Τζανέιρο η εθνική