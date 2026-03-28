Νίκος Κοκλώνης για Μαρινέλλα: Δεν σε αποχαιρετάμε, αφήνουμε απλώς να γίνει η φωνή σου ουρανός

Με μια διαφορετική έναρξη ήρθε το J2US στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το βράδυ του Σαββάτου, μιας και λίγες ώρες νωρίτερα έγινε γνωστό πως η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή.

Έτσι, όπως είδαμε στο πρόγραμμα του OPEN, αμέσως μετά τους τίτλους αρχής της μουσικής εκπομπής ήχησε στο πλατό το κομμάτι “Καμιά φορά” που είχε ερμηνεύσει εκπληκτικά η αείμνηστη αοιδός το 1983.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Κοκλώνης ανέβηκε στη σκηνή και θέλησε να μοιραστεί δυο λόγια καρδιάς για την Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Ειδικότερα, ο παρουσιαστής και παραγωγός του J2US σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είπες να αλλάξεις ουρανό, μα εσύ δεν θα χαθείς ποτέ… ποτέ από τη ζωή μας. Σταλιά σταλιά θα σε κρατάμε μέσα μας σε κάθε λέξη, σε κάθε σιωπή, σε κάθε τραγούδι. Κι αν είναι έτσι η ζωή, εμείς θα σε θυμόμαστε όπως σου άξιζε”.

“Μεγάλη, πρωτοπόρα, δυνατή και αληθινή. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου άλλωστε, θα μείνουμε πίσω να σε ακούμε, να πίνουμε τα φιλιά σου σταλιά σταλιά και να λέμε σ’ αγαπώ μέσα από τη φωνή σου”.

“Δεν σε αποχαιρετάμε, αφήνουμε απλώς να γίνει η φωνή σου ουρανός που θα μας αγκαλιάζει. Γιατί δεν έφυγες ποτέ, έγινες ιστορία Μαρινέλλα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Νίκος Κοκλώνης στον αέρα του J2US το βράδυ του Σαββάτου στο OPEN.