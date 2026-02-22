Νίκος Αποστολόπουλος: Χρειάζεται να μου αρέσει το J2US; Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς είναι για τα πανηγύρια

Συνέντευξη στην εκπομπή “Σαββατοκύριακο Παρέα” και τον Λευτέρη Κουμαντάκη έδωσε ο Νίκος Αποστολόπουλος.

Μιλώντας για το J2US και τα πρόσωπα με τα οποία φαίνεται πως έχει κάποιου είδους διαμάχη, ο γνωστός σχεδιαστής δεν μάσησε τα λόγια του και ξεκαθάρισε τη σχέση του με τον Λάκη Γαβαλά.

«Χρειάζεται να μου αρέσει το J2US; Δεν νομίζω ότι έπρεπε να είμαι fan. Έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα είναι για τα πανηγύρια», απαντά ο Νίκος Αποστολόπουλος.

«Τον Τρύφωνα τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Οτιδήποτε είναι αρνητικό είναι και σημαντικό. Στεναχωρήθηκα που “έχασε” και τη σκυλίτσα του», αναφέρει αμέσως μετά.

«Δεν στενοχωριέμαι, όταν κάποιος θα μπει στη διαδικασία να κριτικάρει τη δουλειά μου. Η δουλειά μου είμαι εγώ. Έχω δει ρούχα μου κάποια στιγμή και λέω, “τι μ@@@@ια έκανα”», παραδέχεται ο Νίκος Αποστολόπουλος στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Τον Λάκη Γαβαλά τον ξέρω μια ζωή. Δεν έχουμε καμία κόντρα. Το να πεις ότι κάτι είναι η αποθέωση της γελοιότητας, είναι ένα πράγμα ολοκληρωμένο. Το να συμμετέχει κάποιος σε κάποιο τέτοιο μέρος όπως το J2US είναι απόφαση δική του. Κάναμε και μια ωραία συζήτηση μέσα από τα social. Μια χαρά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα», ξεκαθαρίζει κλείνοντας ο Νίκος Αποστολόπουλος.