Μίλτος Πασχαλίδης για Δημήτρη Μητροπάνο: Ήρθε από το νοσοκομείο για να τραγουδήσει στη συναυλία μου και μέσα από το σακάκι είχε ορούς

Για όλους και για όλα μίλησε ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο οποίος αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της δικής του ζωής καθώς και άλλων αγαπημένων καλλιτεχνών, όπως ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Θάνος Μικρούτσικος.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» και αφηγήθηκε ενδιαφέρουσες ιστορίες από την καριέρα του. Μία από τις πιο συγκλονιστικές αποκαλύψεις που έκανε ο Μίλτος Πασχαλίδης ήταν ότι ο Δημήτρης Μητροπάνος πήγε να τραγουδήσει στη συναυλία του με τους ορούς.

«Ο Μήτσος (σ.σ. Δημήτρης Μητροπάνος) ήταν ο ορισμός του κατεβαίνω από τη σκηνή, φεύγω από το μαγαζί και όλα είναι εκεί. Δεν έπαιρνε τίποτα μαζί του. Είχε τη λατρεία του κόσμου, τον βλέπανε και τρελαινόντουσαν και… τίποτα. Έβαζε το σορτς και τις παντόφλες, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Ήταν απίστευτος», είπε αρχικά.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι πήγε άρρωστος να τραγουδήσει σε μία συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη.

«Ο Δημήτρης την προηγούμενη ημέρα ακύρωσε μία συναυλία sold out που είχε στον ίδιο χώρο, γιατί ήταν στο νοσοκομείο. Και ήρθε ο μπαγάσας… Τραγούδησε με ένα σακάκι, 1η Σεπτεμβρίου, ντάλα ζέστη… λέω “θα σκάσει ο Χριστιανός”. Και την άλλη μέρα έμαθα ότι είχε ορούς μέσα από το σακάκι και έφυγε από το νοσοκομείο και του έλεγαν η γυναίκα του και οι φίλοι του “πού πας;” και έλεγε “του το ‘χω τάξει, θα πάω”», είπε για τη συναυλία που έδωσε για τα 10 του χρόνια στο τραγούδι», εξομολογήθηκε.

Επίσης, περιέγραψε ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε από την εκπομπή της Άννας Δρούζα και τον ήθελαν ως καλεσμένο αλλά εννοούσαν τον…. Πασχάλη Αρβανιτίδη.

«Χτυπάει το σταθερό το πατρικό μου, μου λέει “παιδάκι μου σε θέλουν”. Λέω “γεια σας”. Μου λέει “γεια σας, είμαι από την εκπομπή της Άννας Δρούζα”. Μου έκανε εντύπωση, γιατί εγώ δεν είχα πάει ποτέ στη ζωή μου στην τηλεόραση και επίσης δεν με ήξερε και κανένας. Μου λέει “θα θέλαμε να έρθετε στην εκπομπή”, λέω μέσα μου “κάτι δεν πάει καλά εδώ, κάτι λάθος είναι, αλλά άσε να δούμε πού θα καταλήξει”, μου λέει “επειδή έχετε χαράξει με τα τραγούδια σας τη δεκαετία του ’60, θα ήθελα να…”. Της λέω “είστε η κυρία Δρούζα;”.

Μου λέει: “Όχι, είμαι η υπεύθυνη παραγωγής”. Της λέω “πείτε τα χαιρετίσματα μου, εγώ τη δεκαετία του ’60 δεν είχα χαράξει ούτε το παρκέ της μάνας μου”. Μου λέει “ε, ξέρουμε ότι φαίνεστε νεότερος, αλλά όχι δα..”, το συνεχίζει, νομίζει ότι είμαι ο Πασχάλης και κρύβω χρόνια. Εγώ τότε ήμουν 27 – 28. Λέω “κυρία μου, αυτός που θέλετε είναι ο Πασχάλης Αρβανιτίδης, εγώ είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης”. Και συμφοριάστηκε η γυναίκα, μου ζήτησε συγγνώμη. Ήταν η μοναδική φορά που με έχουν μπερδέψει και αυτή από το τηλέφωνο..», εξομολογήθηκε ο γνωστός τραγουδιστής.

Επίσης, ο Μίλτος Πασχαλίδης αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Θάνο Μικρούτσικο.

Από τον Θάνο Μικρούτσικο έχω πάρει την οργανωτικότητα του. Πήγαινε 10 λεπτά νωρίτερα στις πρόβες, ώστε να σε βρίσει αν πας στην ώρα σου. Δηλαδή, είχαμε πρόβα στις 5. Πήγαινε 5 παρά τέταρτο και αν πήγαινες 5, σου έλεγε “πού ήσουνα;”. Αν πήγαινες 5.10, δεν σου μίλαγε σε όλη την πρόβα. Το οργανωτικό του μυαλό ήταν αδιανόητο.

Δηλαδή, με πολλή συγκίνηση σας λέω ότι φέτος που έπαιξα στο Ηρώδειο πρώτη φορά τα τραγούδια μου, την παράσταση αυτή την είχαμε ονειρευτεί από το 2017 με τον Μικρούτσικο. Του είχα πει “ρε μαέστρο, αν έκανα ένα Ηρώδειο με τα δικά μου τραγούδια, πώς θα το έκανα;”. Και καθόμασταν ενάμιση χρόνο και μου εξηγούσε τη φιλοσοφία και τη δομή και πώς θα στήσω μια παράσταση στο Ηρώδειο», είπε χαρακτηριστικά.

«Θυμάμαι μία κουβέντα που μου είχε πει η Μαρία Παπαγιάννη, η γυναίκα του Θάνου (Μικρούτσικου), όταν ήταν άρρωστος και έκαναν θεραπείες και κάποια στιγμή μου λέει “ξέρεις τι; Θα έδινα τα πάντα για να ζήσουμε μία από εκείνες τις βαρετές μέρες, που λες ‘δεν περνάει, πάλι τα ίδια’…”. Και βαριέσαι και εκείνη την ώρα δεν αξιολογείς – γιατί έτσι είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος- πόσο συγκλονιστικά σημαντικό είναι που έχεις την πολυτέλεια να βαριέσαι», πρόσθεσε.

Ακόμα, ο Μίλτος Πασχαλίδης εξομολογήθηκε ότι η μητέρα του τον «αναγνώρισε» ως τραγουδιστή όταν συνεργάστηκε με τον Γιώργο Νταλάρα.

«Είχα κάνει 7 δίσκους, 3 από αυτούς χρυσούς. Είχα τραγουδήσει σε όλο τον κόσμο και η μάνα μου έλεγε στις φίλες της “το παιδί μου είναι Μαθηματικός με χόμπι τη μουσική”. Που εγώ ήμουν μουσικός, με χόμπι τα Μαθηματικά. Όταν τραγούδησα με τον Νταλάρα, “ο Γιώργος και ο Γιώργος”. Καλή του ώρα, μας νομιμοποίησε στα σπίτια μας. “ε πήγε και στο Μέγαρο, έκανε 2 συναυλίες, το παιδάκι παίζει… Με τον Νταλάρα; Άρα κάτι είναι αυτός», δήλωσε ακόμα.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης μίλησε και για τη σύζυγό του, αναφέροντας ότι εκείνη είναι ο πρώτος άνθρωπος που ακούει τα τραγούδια του.

«Ο πρώτος άνθρωπος που ακούει τα τραγούδια μου είναι η γυναίκα μου: 70% αισθάνομαι τρομακτική ασφάλεια, 30% εκτιμώ το κριτήριο της. Μπορεί να μην είναι ωραίο το τραγούδι. Δεν με πειράζει να εκτεθώ στην Ανθή. Ο δεύτερος που το ακούει είναι η μεγάλη μου κόρη, η Ευγενία», είπε.