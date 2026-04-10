Μιχάλης Ιατρόπουλος: Πένθος για τον ηθοποιό – “Ραγίζει” καρδιές η ανάρτησή του

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, καθώς θρηνεί την απώλεια ενός προσώπου, με το οποίο συνδεόταν με βαθιά αγάπη και ισχυρούς δεσμούς.

Ο γνωστός ηθοποιός χθες, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τη φωτογραφία του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή και τον αποχαιρέτησε δημόσια γράφοντας λόγια γεμάτα πόνο και συγκίνηση.

«Καλό ταξίδι Αχιλλέα μου αδερφέ μου γιέ μου. Ξεκουράσου παιδί μου. Δεν χωράνε σέ λόγια αυτά που κουβαλάω για εσένα. Καλή αντάμωση», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

