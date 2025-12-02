Μάξιμος Μουμούρης: Ατύχημα για τον ηθοποιό στην επίσημη πρεμιέρα θεατρικής παράστασης

Ένα ατύχημα είχε στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης “Ταρτούφος” ο Μάξιμος Μουμούρης.

Ο γνωστός ηθοποιός έπεσε επί σκηνής από το σκαμπό στο οποίο καθόταν, με αποτέλεσμα να προκαλέσει στιγμιαία αναστάτωση και έπειτα νευρικό γέλιο στους συμπρωταγωνιστές του.

«Σήμερα η αλήθεια είναι ότι έτυχαν διάφορα πράγματα. Όλοι πάθαμε νευρικό γέλιο. Καταλάβαμε ότι δεν χτύπησε», δήλωσε η Ιωάννα Παππά. Η Βασιλική Τρουφάκου είπε από την μεριά της «Ήταν μια πτώση grande, το κοινό νομίζω την… απόλαυσε».

«Δεν χτύπησα. Έπεσα από το σκαμπό πιο… νωρίς απ’ ό,τι έπρεπε. Δεν ήταν μέσα στο σενάριο, το έκανα εγώ στον εαυτό μου», περιέγραψε ο Μάξιμος Μουμούρης στην κάμερα του Happy Day.