Ματούλα Ζαμάνη για τη μπλούζα που έβγαλε σε συναυλία της: Με στεναχώρησε που είδα γυναίκες να κράζουν

Έχει περάσει ένας και πλέον χρόνος από τη νύχτα που η Ματούλα Ζαμάνη έβγαλε τη μπλούζα που φορούσε κατά τη διάρκεια συναυλίας της, με την ίδια να συνεχίζει να δέχεται ερωτήσεις για την κίνηση που έκανε τότε.

Η τραγουδίστρια θυμήθηκε τις ερωτήσεις δημοσιογράφων, αλλά και ορισμένα σχόλια που την ενόχλησαν.

«Έμαθα τι έγινε με μένα και την μπλούζα που έβγαλα, όταν σήκωσα το τηλέφωνο σε μια δημοσιογράφο. Μου ζήτησε να βγω σε μια πρωινή εκπομπή και της το έκλεισα», είπε αρχικά η Ματούλα Ζαμάνη.

Η ίδια είπε στη συνέχεια: «Είδα κάποια σχόλια ακραία που μπήκα στη διαδικασία να δω ποιοι είναι αυτοί που τα λένε. Με στεναχώρησε που είδα πολλές γυναίκες να κράζουν. Με στεναχώρησε που ξαφνικά όλη η χώρα αντί να ασχοληθεί με το καινούργιο μου τραγούδι, ασχολούνταν αν έβγαλα τη μπλούζα μου. Ανησύχησα λίγο με τη μαμά μου γιατί οι δημοσιογράφοι έπαιρναν τηλέφωνο στο σπίτι. Κατάλαβα τι δύναμη είχα όταν μία γιαγιά με ρώτησε αν είμαι εγώ που έβγαλα τη μπλούζα μου».