MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ματούλα Ζαμάνη για τη μπλούζα που έβγαλε σε συναυλία της: Με στεναχώρησε που είδα γυναίκες να κράζουν

|
THESTIVAL TEAM

Έχει περάσει ένας και πλέον χρόνος από τη νύχτα που η Ματούλα Ζαμάνη έβγαλε τη μπλούζα που φορούσε κατά τη διάρκεια συναυλίας της, με την ίδια να συνεχίζει να δέχεται ερωτήσεις για την κίνηση που έκανε τότε.

Η τραγουδίστρια θυμήθηκε τις ερωτήσεις δημοσιογράφων, αλλά και ορισμένα σχόλια που την ενόχλησαν.

«Έμαθα τι έγινε με μένα και την μπλούζα που έβγαλα, όταν σήκωσα το τηλέφωνο σε μια δημοσιογράφο. Μου ζήτησε να βγω σε μια πρωινή εκπομπή και της το έκλεισα», είπε αρχικά η Ματούλα Ζαμάνη.

Η ίδια είπε στη συνέχεια: «Είδα κάποια σχόλια ακραία που μπήκα στη διαδικασία να δω ποιοι είναι αυτοί που τα λένε. Με στεναχώρησε που είδα πολλές γυναίκες να κράζουν. Με στεναχώρησε που ξαφνικά όλη η χώρα αντί να ασχοληθεί με το καινούργιο μου τραγούδι, ασχολούνταν αν έβγαλα τη μπλούζα μου. Ανησύχησα λίγο με τη μαμά μου γιατί οι δημοσιογράφοι έπαιρναν τηλέφωνο στο σπίτι. Κατάλαβα τι δύναμη είχα όταν μία γιαγιά με ρώτησε αν είμαι εγώ που έβγαλα τη μπλούζα μου».

Ματούλα Ζαμάνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Φλωρίδης για συνταγματική αναθεώρηση: Το άρθρο 86 “σίγουρα δεν θα παραμείνει ως έχει”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Λακαφώσης για Τέμπη: Το ύφασμα των καθισμάτων του μοιραίου βαγονιού ήταν προσάναμμα, σκέτο πανί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Χίος: 15 νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι μετά από επεισόδιο με το Λιμενικό και σκάφος μεταναστών – Απέβαλαν δύο έγκυες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Europe Cup: Ο ΠΑΟΚ ισοπέδωσε την Σπόρτινγκ με 100αρα την Σπόρτινγκ στο Παλατάκι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Τασούλας για τραγωδία στη Χίο: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Νέα Πέραμος: “Δεν μου μιλούσε για τη δουλειά του, με την οικογένειά του είχε ελάχιστες σχέσεις” – Η κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου