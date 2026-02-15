MENOY

Μάρκος Σεφερλής: Ποτέ δεν μου έγινε πρόταση για να αντικαταστήσω την Κατερίνα Καινούργιου

THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος στο πλατό του «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν σήμερα ο Μάρκος Σεφερλής. Ο γνωστός ηθοποιός ξεκαθάρισε πως ουδέποτε δέχτηκε πρόταση για να αντικαταστήσει την Κατερίνα Καινούργιου, όταν η ίδια αποχωρήσει από την εκπομπή για να γεννήσει.

«Δεν υπάρχει καμία βάση σε αυτό. Όχι, δεν έγινε ποτέ τέτοια πρόταση!», είπε αρχικά ο Μάρκος Σεφερλής.

Ο Μάρκος Σεφερλής ανέφερε στη συνέχεια: «Έπεσε το όνομά μου, δεν με ρώτησε κανείς. Όχι, δεν θα το έκανα αυτό. Πρωινό όμως θα έκανα, γιατί μου άρεσε όταν το έκανα, γιατί ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό στην πρωινή ζώνη. Νομίζω το έκανα, όσο με άφησαν στην αρχή, γι’ αυτό κάναμε τα 50άρια, 60άρια και 70άρια τους πρώτους μήνες.

Μετά έγινε ένα πρωινό σαν όλα τα άλλα και είχε μια πολύ αξιοπρεπή πορεία μέχρι το τέλος, 27άρια και 30άρια, που ήταν τα μεγάλα νούμερα τότε. Ήθελα να κάνω πρωινό για να δείξω ότι υπάρχει και το άλλο πρωινό, όχι αυτό που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια».

Κλείνοντας, ο Μάρκος Σεφερλής είπε: «Τώρα, στην Κατερίνα δεν θα πήγαινα να την αντικαταστήσω, γιατί η Κατερίνα είναι μία και μοναδική. Πρωινό, όμως, θα έκανα γιατί μου άρεσε».

Μάρκος Σεφερλής

