Μάρκος Σεφερλής: Είναι χρέος μου να κάνω τον κόσμο να γελάει

Χρέος του θεωρεί το να προσφέρει γέλιο στον κόσμο ο Μάρκος Σεφερλής. Ο κωμικός υποστήριξε πως πολλοί άνθρωποι που παρακολουθούν το έργο του περιμένουν γελάσουν από εκείνον, υπογραμμίζοντας την αγάπη που δέχεται στα 35 χρόνια της καριέρας του.

«Χαίρομαι που αυτό που κάνω έχει αποδοχή και ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια συνεχίζει να το βλέπει. Λαμβάνω μηνύματα από τον κόσμο ότι περιμένουν εμένα για να γελάσουν. Είναι χρέος μου να κάνω τον κόσμο να γελάσει. Είμαι 35 χρόνια στον χώρο και ο κόσμος είναι δίπλα μου και με στηρίζει. Εισπράττω ένα τεράστιο κύμα αγάπης», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου.

Στη συνέχεια, μίλησε για τον ρόλο του ως πατέρας, τονίζοντας πως παρακινεί τον γιο του να ασχοληθεί επαγγελματικά με το αντικείμενο που θα αποφασίσει ο ίδιος. «Είμαι από τους πατεράδες που έχουν πει στο παιδί τους να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Γιατί κι εμείς μεγαλώσαμε με γονείς που δεν είχα ιδιαίτερη μόρφωση, που ήταν μεροκαματιάρηδες και ήθελαν να δουν τα παιδιά τους ψηλά. Είναι ωραίο να μη βλέπεις παιδιά να κάθονται όλη μέρα στον καναπέ με το κινητό και να έχουν ανησυχίες, να έχουν όνειρα», σημείωσε.

Μάρκος Σεφερλής

