Μάριος Φραγκούλης: Η Μαρινέλλα μου είχε πει πως ο θάνατός της έπρεπε να συμβεί πάνω στη σκηνή

Πάνω στη σκηνή ήθελε να «φύγει» η Μαρινέλλα, όπως ανέφερε ο Μάριος Φραγκούλης. Ο τραγουδιστής μετέφερε όσα του είχε εκμυστηρευτεί για το πώς φανταζόταν το «τέλος» της. Η σπουδαία ερμηνεύτρια πέθανε στα 87 της χρόνια, ενάμιση χρόνο μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο.

Μιλώντας για την απώλεια της Μαρινέλλας στην εκπομπή «Το’Χούμε», το απόγευμα της Τρίτης 31 Μαρτίου, ο Μάριος Φραγκούλης σχολίασε: «Πιστεύω ότι με κάποιον τρόπο επέλεξε το τέλος της να είναι πάνω στη σκηνή. Μάλιστα μου το είχε αναφέρει κάποια στιγμή, γιατί της είχα πει ότι έχει τρομερή ενέργεια και μου είχε πει “όσο αυτό που έχω στον λαιμό μου με ακούει, τόσο θα το ακούω κι εγώ”. Κι αν μου συμβεί (ο θάνατος), πρέπει να μου συμβεί πάνω στη σκηνή, δεν μπορεί να μου συμβεί κάπου αλλού».

Θυμούμενος τη συναυλία της Μαρινέλλας στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2024, μοιράστηκε: «Και μέχρι τη στιγμή που έγινε αυτό το δυσάρεστο γεγονός στο Ηρώδειο, που ήμουν εκεί εκείνη τη στιγμή. Κι έβλεπες ένα Ηρώδειο κατάμεστο να χειροκροτεί, να σηκώνεται στα πόδια, πριν καν ξεκινήσει να τραγουδάει το πρόγραμμα. Γι’ αυτό σοκαριστήκαμε όταν συνέβη αυτό με τη Μαρινέλλα».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, αποκάλεσε στην αείμνηστη ερμηνεύτρια «μητέρα». «Η Μαρινέλλα για όλους μας ήταν μια μητέρα πραγματικά, που μας προστάτευε, μας αγαπούσε και ήθελε να μας δείξει νέους δρόμους», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία τους, επισημαίνοντας τι του έκανε εντύπωση στην στάση της: «Και μάλιστα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν τραγουδήσαμε μαζί, που έκανε μαθήματα φωνητικής, πήγαινε στο δάσκαλό μου μάλιστα, που ήταν δάσκαλος κλασικής μουσικής, ήθελε να κάνει μαθήματα κλασικής μουσικής μαζί του».

Ακολούθως, πρόσθεσε: «Μου έλεγε “θέλω κι εγώ να σταθώ στο επίπεδο το δικό σου, Μάριε. Να μπορούμε να βγούμε να τραγουδήσουμε αυτά τα ντουέτα, το “Time to say goodbye”, το “Con te partiro””. Και μου άρεσε πολύ η ανθρωπιά της».