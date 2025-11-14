MENOY

Μάριος Αθανασίου: Ο χωρισμός μου με τη Μαρία Σολωμού είχε την ίδια διαδρομή με των γονιών μου

THESTIVAL TEAM

Για την προσωπική του ζωή και τον χωρισμό με τη συνάδελφο και μητέρα του γιου του, Μαρία Σολωμού μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Μάριος Αθανασίου, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής (14/11).

Ειδικότερα, ο Μάριος Αθανασίου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “τώρα που έχουμε φτάσει σε μια πολύ διαφορετική αναλογία, που μέσα στη σχολική τάξη είναι το 50% χωρισμένα παιδιά, μου δίνει μεγάλη χαρά. Μου δίνει μεγάλη χαρά, όμως, με την έννοια ότι βλέπω πως ο κόσμος μπορεί να το αντιμετωπίζει πια και μ’ αρέσει πάρα πολύ που μιλάμε όλοι κανονικά. Μιλάω δηλαδή ξεχωριστά με τον πατέρα του παιδιού και ξεχωριστά με τη μητέρα του παιδιού, αλλά χωρίς να υπάρχει πρόβλημα και συνεννοούμαστε για τα πάντα. Όλο αυτό εγώ, σαν παιδί, το έχω ζήσει με πολύ διαφορετική εικόνα”.

“Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα, που είχα στο μυαλό μου, όταν ξεκίνησα να κάνω οικογένεια, να μην έχει την ίδια διαδρομή. Είχε όμως ακριβώς την ίδια διαδρομή. Στον χωρισμό και στη χρονολογία, όλα ήταν ίδια. Ενός έτους”.

“Λέω δηλαδή ότι ενώ ήθελα να κάνω κάτι άλλο, συνέβη ακριβώς το ίδιο. Το πέτυχα όμως τη δεύτερη φορά, τελοσπάντων. Και πάλι όμως μπορείς να χωρίσεις αλλά μέσα στη ζωή είναι όλα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Μάριος Αθανασίου.

