Μαρία Σάκκαρη: Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα με τον Κωνσταντίνο ημερομηνία γάμου, σίγουρα θα γίνει στην Κρήτη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε στην κάμερα των Game Changers για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε την προηγούμενη χρονιά, ενώ αναφέρθηκε και στον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

«Πέρυσι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, δεν θα το κρύψω. Ήτανε συναισθηματικά πάρα πολύ δύσκολη αλλά νομίζω ότι μετά από κάθε δυσκολία πάντα κάτι καλό γίνεται. Τώρα ετοιμάζομαι για τα χιλιάρια στην Ντόχα και στο Ντουμπάι. Μετά είναι τα τουρνουά στην Αμερική. Γενικότερα αισθάνομαι καλά, παίζω καλά, είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου, έχω πολύ μεγάλη πίστη και η σεζόν είναι τεράστια, μόλις ξεκίνησε, οπότε μία εβδομάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά», είπε αρχικά η Μαρία Σάκκαρη.

Και πρόσθεσε: «Σε αυτή τη φάση που είμαι, είν’ το τελευταίο πράγμα που κοιτάω η βαθμολογία, γιατί δεν είμαι εκεί που θέλω να είμαι. Εμ, μόλις γίνει μονοψήφιος αριθμός, εκεί θα ‘μαι πραγματικά χαρούμενη».

Όσον αφορά τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα για μία ημερομηνία, είναι πολύ δύσκολο με το πρόγραμμά μου η αλήθεια είναι. Οπότε πρέπει να βάλουμε κάτω το calendar της WTA και να δούμε ποια εβδομάδα δεν έχω τουρνουά. Σίγουρα θα γίνει, προς το καλοκαίρι ή προς το φθινόπωρο και σίγουρα στην Κρήτη».

Μαρία Σάκκαρη

