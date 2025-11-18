MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μαρία Ιωαννίδου: Όταν μου έκανε πρόταση γάμου, του είπα “όχι” γιατί θέλω ο τελευταίος μου σύζυγος να είναι ο Φρέντυ Γερμανός

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για την σχέση της με τον σύντροφό της, αλλά και την πρόταση να γίνει σήριαλ το βιβλίο του Φρέντυ Γερμανού μίλησε η Μαρία Ιωαννίδου, η οποία παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Μάλιστα, η ίδια αναφέρθηκε και στις σκέψεις της να πουλήσει το σπίτι της στην Φιλοθέη Αμαρουσίου.

«Ήθελα να πουλήσω το σπίτι μου αλλά το μετάνιωσα. Ήθελα ένα μεγαλύτερο σπίτι από αυτό, αλλά εν τέλει το είχα αγαπήσει και το ακύρωσα» αποκάλυψε η Μαρία Ιωαννίδου.

Όσον αφορά στον σύζυγό της, η ηθοποιός τόνισε πως: «Κάναμε ένα γάμο σχεδόν μεταξύ μας με τον Δημήτρη. Ήταν πολιτικός. Του έχω πει δεν μπορώ να σε παντρευτώ γιατί θέλω να είναι ο τελευταίος μου γάμος με τον Φρέντυ Γερμανό. Τον εκτιμώ, γιατί το δέχεται. Ο Δημήτρης το έχει πάρει απόφαση και το καταλαβαίνει».

Μαρία Ιωαννίδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Κιμ Καρντάσιαν: Τα κλάματα για τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου – “Μελετούσα συνεχώς για τέσσερις μήνες”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά κράτησε την αιματοβαμμένη σημαία στην πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Δεν υπήρξε ούτε παράσταση, ούτε ταινία, ούτε σειρά, ούτε εκπομπή που να έλεγα ότι δεν θα το έκανα αυτό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να γυρίσουν στο μουσείο της Ακρόπολης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 18χρονος μόλις είδε τους αστυνομικούς πέταξε τα κλοπιμαία από κατάστημα ρούχων στο κέντρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Στο δόγμα ΝΔ για διαχρονικές ευθύνες η κατάθεση Ζωής Πολιτοπούλου