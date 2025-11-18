Μαρία Ιωαννίδου: Όταν μου έκανε πρόταση γάμου, του είπα “όχι” γιατί θέλω ο τελευταίος μου σύζυγος να είναι ο Φρέντυ Γερμανός

Για την σχέση της με τον σύντροφό της, αλλά και την πρόταση να γίνει σήριαλ το βιβλίο του Φρέντυ Γερμανού μίλησε η Μαρία Ιωαννίδου, η οποία παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Μάλιστα, η ίδια αναφέρθηκε και στις σκέψεις της να πουλήσει το σπίτι της στην Φιλοθέη Αμαρουσίου.

«Ήθελα να πουλήσω το σπίτι μου αλλά το μετάνιωσα. Ήθελα ένα μεγαλύτερο σπίτι από αυτό, αλλά εν τέλει το είχα αγαπήσει και το ακύρωσα» αποκάλυψε η Μαρία Ιωαννίδου.

Όσον αφορά στον σύζυγό της, η ηθοποιός τόνισε πως: «Κάναμε ένα γάμο σχεδόν μεταξύ μας με τον Δημήτρη. Ήταν πολιτικός. Του έχω πει δεν μπορώ να σε παντρευτώ γιατί θέλω να είναι ο τελευταίος μου γάμος με τον Φρέντυ Γερμανό. Τον εκτιμώ, γιατί το δέχεται. Ο Δημήτρης το έχει πάρει απόφαση και το καταλαβαίνει».