Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Η αλλαγή του ονόματος ήταν μια παρόρμηση αλλά δεν μετανιώνω, αυτή είμαι στο φινάλε

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha και επανέλαβε πως δεν επιθυμεί να την αποκαλούν Αίθρα. Η κόρη της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου, έδειξε να ενοχλείται από τη σχετική ερώτηση που της έκανε ο ρεπόρτερ της εκπομπής. Τόνισε πως «πλήττει» με την ανακίνηση του συγκεκριμένου ζητήματος, το οποίο για την ίδια, φαίνεται να έχει κλείσει οριστικά.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου ανέφερε πως το «Αίθρα» ήταν μια παρόρμηση για την οποία μετάνιωσε. Δεν έχει σκοπό να επανέλθει, όπως ανέφερε. Η ίδια είχε μιλήσει για πρώτη φορά για την απόφασή της, τον Δεκέμβριο του 2025 σε εκπομπή της ΕΡΤ. Θεωρεί πως εκείνη η τοποθέτηση, ήταν αρκετή.

«Το όνομά μου είναι Μαρία – Ελένη. Το Αίθρα ήταν μια παρόρμηση. Πλήττω με αυτή την ερώτηση αλήθεια. Απλώς το πρόσθεσα. Δεν μετανιώνω για το όνομα καθόλου, απλώς για την παρόρμηση» είπε το βράδυ της Δευτέρας (16-03-2026) στον δημοσιογράφο του Alpha που την συνάντησε.

«Δεν με αφορά, δεν βλέπω τηλεόραση, δεν βλέπω social. Δεν ξυπνώ με αυτή την αγωνία. Δεν googlaρω κάθε πρωί να δω τι γράφτηκε για εμένα», απάντησε στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν βλέπει τα όσα γράφονται για εκείνη στο Instagram.

