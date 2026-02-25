Μαρία Δεληθανάση για την καταδίκη του Κώστα Δόξα: Δικαίωση μετά από πολυετή αγώνα, δεν μου ζήτησε συγγνώμη

Δικαιωμένη δήλωσε ότι αισθάνεται η Μαρία Δεληθανάση μετά την καταδίκη του Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακή βία, με την πρώην σύζυγο του τραγουδιστή να τονίζει ότι δεν της ζήτησε συγγνώμη μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Η Μαρία Δεληθανάση είχε υποβάλει μήνυση και αγωγή εις βάρος του το 2021, έναν χρόνο μετά τον χωρισμό τους. Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, το δικαστήριο επέβαλε στον Κώστα Δόξα ποινή φυλάκισης τριών ετών και αποφάσισε την έκτιση τεσσάρων μηνών.

Την Τετάρτη, η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή μίλησε στο «Πρωινό» και αναφερόμενη αρχικά στην απόφαση του δικαστηρίου, ξεκαθάρισε: «Προφανώς δεν μιλάμε για χαρά. Δηλαδή η χαρά στη ζωή αντλείται από άλλα πράγματα. Μιλάμε όμως για μία δικαίωση, μετά από έναν πολυετή αγώνα στα δικαστήρια, και όχι μόνο στα δικαστήρια. Διότι ο πόλεμος που δέχομαι έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Δέχομαι έναν πόλεμο και μέσω των media, δηλαδή μέσω διαρκών ψευδών δημοσιευμάτων. Αυτή τη στιγμή είναι κατακλυσμένο το διαδίκτυο από τίτλους δημοσιευμάτων που γράφουν ότι έχω χάσει όλα τα δικαστήρια, ότι εγώ τον έδερνα, χίλια δυο, ότι είμαι ανάξια μητέρα… τέλος πάντων. Έχω κρατήσει μία στάση πολύ σοβαρή και ο λόγος που το έκανα αυτό ήταν απλά γιατί έκανα μία σοβαρή καταγγελία».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι η υπόθεσή της αφορούσε αποκλειστικά στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας και τόνισε: «Το θέμα ήταν η ενδοοικογενειακή βία και παρέμεινα προσηλωμένη στο να αποδείξω την αλήθεια γύρω από αυτό το σοβαρό ζήτημα. Δεν ήθελα άλλες προεκτάσεις, δεν ήθελα να γίνει αποπροσανατολισμός. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν βγαίνω και δεν μιλάω όλα αυτά τα χρόνια και δέχομαι σιωπηρά όλες αυτές τις κατηγορίες, όλα αυτά τα ψεύδη. Και για μένα η χθεσινή απόφαση λειτουργεί λυτρωτικά, ως έναν βαθμό λυτρωτικά».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων, η Μαρία Δεληθανάση διευκρίνισε ότι δεν επιδίωξε οικονομικό όφελος ή προβολή, λέγοντας: «Χρήματα δεν κυνήγησα ποτέ. Ούτε δημοσιότητα. Για όλα αυτά που έχω κατηγορηθεί, ότι χτυπήθηκα μόνη μου ή έκανα μακιγιάζ για να γίνω influencer κτλ, αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει τίποτα τελικά. Και η στάση μου η ίδια νομίζω το αποδεικνύει. Και πολλές φορές κρατήθηκα με νύχια και με δόντια για να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου, την οικογένειά μου. Το έκανα όμως γιατί έχω αξιοπρέπεια. Έχω κι ένα παιδί που είναι προφανώς το σημαντικότερο».

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο εξωδικαστικού συμβιβασμού, επισήμανε ότι δεν υπήρξε σχετική πρόταση από την πλευρά του τραγουδιστή λέγοντας: «Θα ήθελα να ακούσω μία συγγνώμη, θα ήθελα να δω κάποια δείγματα πραγματικής μεταμέλειας, με την έννοια ότι όντως έχουμε ένα παιδί, δηλαδή οι ζωές μας κατά κάποιο τρόπο είναι δεμένες. Μία ειλικρινή συγγνώμη δεν άκουσα. Πρόταση συμβιβασμού εξωδικαστική δεν έχει γίνει ποτέ σε επίπεδο πραγματικό και απτό. Το μόνο που συνέβη από την άλλη πλευρά ήταν κάποια τηλεφωνήματα λίγο πριν από τις κρίσιμες ημέρες των δικαστηρίων, με σκοπό να βολιδοσκοπήσουν την πρόθεσή μας».

Τέλος, μιλώντας για την επικοινωνία που είχε με τον πρώην σύζυγό της μετά την έκδοση της απόφασης, ανέφερε: «Ήδη είχαμε ένα τηλεφώνημα χθες μετά την απόφαση που μιλήσαμε για κάποια θέματα του παιδιού, για ό,τι προκύψει. Αυτό το, το έχω διαχωρίσει θεωρώ. Εγώ ειδικά το έχω διαχωρίσει. Δεν μου ζήτησε σε αυτό το τηλεφώνημα συγγνώμη».

Το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή βία τον Κώστα Δόξα. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων αποφασίστηκε να εκτίσει τέσσερις μήνες. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε ως συνήγορος υπεράσπισης ο Σπύρος Δημητρίου. Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η πλευρά της μηνύτριας, Μαρίας Δεληθανάσης, που εκπροσωπήθηκε από τους Νίκο Διαλυνά, Άρτεμις Διαλυνά και Νάσο Διαλυνά, εξέφρασε ικανοποίηση για την απόφαση.

Η Μαρία Δεληθανάση είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη το 2021, καταθέτοντας μήνυση και αγωγή κατά του πρώην συζύγου της, έναν χρόνο μετά τη λύση του γάμου τους. Στο διάστημα που ακολούθησε, κατατέθηκαν και από την πλευρά του τραγουδιστή μηνύσεις σε βάρος της πρώην συζύγου του, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά τα στοιχεία του περιεχομένου τους.