Μάνος Ιωάννου: Μπορεί να μην έχω ερωτευτεί ακόμα στη ζωή μου, με φοβίζει η πατρότητα

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Μάνος Ιωάννου, την Κυριακή, στη Μαρία Αντωνά και στην κάμερα της εκπομπής “Σαββατοκύριακο παρέα” όπως είδαμε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική του ζωή και στον πρόσφατο χωρισμό του όσο και στη φιλία που διατηρεί με τον συνάδελφο του, Πέτρο Φιλιππίδη.

Ειδικότερα, ο Μάνος Ιωάννου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “όταν υπάρχει αγάπη, συνηθίζεις κιόλας. Οπότε είναι δύσκολο να αποκοπείς από κάτι που έχει συνηθίσει γιατί είναι λιμανάκι σου. Κάποιες φορές, όμως, πρέπει να το κάνεις για να πας παρακάτω”.

“Η πατρότητα είναι κάτι που με φοβίζει γιατί νιώθω πως εγώ είμαι ακόμα παιδί. Ίσως και να μην γνώρισα ακόμα τη γυναίκα που θα μου το βγάλει αυτό, γιατί μπορεί του χρόνου να πω ότι γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου και θέλω να κάνω 500 παιδιά μαζί της. Μπορεί να μην έχω ερωτευτεί, τελικά, ακόμα στη ζωή μου. Μπορεί να ‘ναι ενθουσιασμό, να ‘ναι καψούρα ή να τον βιώνω εγώ τελικά τελείως διαφορετικά τον έρωτα”.

“Τι να μου κοστίσει η φιλία μου με τον Πέτρο Φιλιππίδη; Εννοείται ότι άκουσα πάρα πολλά αρνητικά σχόλια αλλά μία που τα ακούω πλέον και μια που τα προσπερνώ. Όταν είχε γίνει στην αρχή αυτό, που είχα πάρει θέση γιατί με είχαν ρωτήσει, με είχε επηρεάσει. Τώρα πλέον, όμως, όχι” πρόσθεσε, ακόμα, ο Μάνος Ιωάννου στην κάμερα της νέας εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1.