Μακόλεϊ Κάλκιν: Τα παιδιά μου βλέπουν το “Μόνος στο Σπίτι” αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι είμαι εγώ

Μια γλυκιά εξομολόγηση για τα δύο του παιδιά έκανε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο οποίος περιοδεύει με αφορμή τη συμπλήρωση 35 χρόνων από την ταινία “Μόνος στο Σπίτι”, που τον καθιέρωσε διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης προς τιμήν του, ο 45χρονος πλέον ηθοποιός αποκάλυψε: «Τα παιδιά μου δεν έχουν ιδέα ότι είμαι εγώ. Βλέπουν τον ήρωα, όχι τον πατέρα τους. Είναι μόλις 3 και 4 ετών, οπότε θέλω να τους κρατήσω αυτή την ψευδαίσθηση για όσο περισσότερο γίνεται».

Συνέχισε λέγοντας: «Τους έδειξα φωτογραφία από τα παιδικά μου χρόνια και με ρώτησαν: μπαμπά, ποιος είναι αυτός που είναι ίδιος με τον Kevin;».

Παράλληλα, ο κινηματογραφικός Kevin McCallister ανέφερε ότι δεν θα έλεγε όχι σε μια συνέχεια της κλασικής χριστουγεννιάτικης ταινίας, έχοντας ήδη στο μυαλό του το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η ιστορία.

Όπως περιέγραψε: «Θα μπορούσα να είμαι είτε χήρος είτε διαζευγμένος, μεγαλώνοντας έναν γιο. Εργάζομαι πολύ και δεν του δίνω την προσοχή που χρειάζεται. Στο τέλος, το παιδί αρχίζει να τα παίρνει μαζί μου και με κλειδώνει έξω από το σπίτι».

Στη διαφορετική αυτή εκδοχή του “Μόνος στο Σπίτι”, η δυναμική ανάμεσα στον Κέβιν και τον γιο του θα βρίσκεται στο κέντρο της πλοκής. Ο ενήλικος πλέον Κέβιν θα προσπαθεί να επανασυνδεθεί με το παιδί του, ενώ ο μικρός θα τον «παγιδεύει» στο ίδιο τους το σπίτι λίγο πριν τις γιορτές. Ο Κάλκιν διευκρίνισε ότι το σπίτι θα λειτουργεί ως «μεταφορικό σχήμα» για τη σχέση τους, με τον Κέβιν να παλεύει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη και την αγάπη του γιου του.