Μαίρη Ραζή: Με στενοχωρεί να μιλάω για την Κωνσταντινούπολη – Μπήκα στην Αγία Σοφία και λιποθύμησα

Στον ξεριζωμό που σημάδεψε τη ζωή της και τις μνήμες της από την Κωνσταντινούπολη αναφέρθηκε βαθιά συγκινημένη η ηθοποιός Μαίρη Ραζή στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, όπου ήταν καλεσμένη.

«Με στενοχωρεί να μιλάω για την Κωνσταντινούπολη. Πάντα με στενοχωρεί. Υπάρχει ένας ξεριζωμός που δεν τον καταλαβαίνει κανείς, αν δεν τον βιώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ο πόνος αυτός παραμένει ζωντανός μέσα της μέχρι σήμερα. «Δεν ξεπερνιέται. Μέχρι τώρα δεν μπορώ να δω ένα τουρκικό σίριαλ ή εικόνες από την Κωνσταντινούπολη. Δεν θέλω, γιατί θα στενοχωρηθώ. Πήγα πριν από 25 χρόνια, γιατί έπαιζα εκεί, πήγα να δω το σπίτι μου και ένιωσα πολύ μεγάλη στενοχώρια. Μέσα στην Αγία Σοφία λιποθύμησα».

Η ηθοποιός θυμήθηκε ότι έφυγε από την πατρίδα της σε πολύ μικρή ηλικία και βρέθηκε σε ένα δύσκολο περιβάλλον. «Έφυγα σε μια τρυφερή ηλικία και ήρθα εδώ και δεν ήταν καλά τα πράγματα. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ», είπε.

Παρά τις δυσκολίες, τόνισε πως ο ξεριζωμός μπορεί να διαμορφώσει έναν άνθρωπο πιο δυναμικό. «Ένας ξεριζωμός κάνει τον άνθρωπο πιο δυναμικό. Αρπάζει τη ζωή από τα κέρατα, θέλει δεν θέλει. Φεύγει από τη φυσιολογική του πορεία και μπαίνει σε ένα δύσκολο περιβάλλον και εκεί πρέπει να σταθεί».

