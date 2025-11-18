Μαίρη Μηλιαρέση: Η αρχική συμφωνία ήταν να ανέβει το κασέ μου, αλλά τέσσερα χρόνια δεν είπα τίποτα

Στην εκπομπή Breakfast@star με τον Κωνσταντίνο Ντάφλο φιλοξενήθηκε η Μαίρη Μηλιαρέση, η οποία παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Η γνωστή παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον γάμο της, στη σχέση που έχει με την κόρη της, καθώς και στις απόψεις της για την τηλεόραση και όσα τη συνδέουν με τον χώρο.

«Η “Αγορά του αιώνα” ήταν καινούργια πράγματα για την τηλεόραση του τότε. Στο Ρουκ Ζουκ κάναμε 25% σε καθημερινή βάση», είπε αρχικά η Μαίρη Μηλιαρέση.

Η Μαίρη Μηλιαρέση πρόσθεσε: «Η αρχική συμφωνία ήταν να ανέβει το κασέ μου, αλλά τέσσερα χρόνια δεν είπα τίποτα. Παρουσιαστής που έκανε δύο χρόνια εκπομπή, πήρε τα διπλάσια λεφτά από μένα που ήμουν εκεί τέσσερα χρόνια».

Η Μαίρη Μηλιαρέση ανέφερε στη συνέχεια: «Με τον Λάμπρο θέλαμε να κάνουμε ένα πάρτι, γι’ αυτό και παντρευτήκαμε. Ξανανιώσαμε με όλο αυτό. Η κόρη μου θεωρεί τώρα ότι με αποκατέστησε και έχει ηρεμήσει. Τώρα πρέπει να αποκαταστήσουμε και τον μπαμπά της».