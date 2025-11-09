Μάγδα Τσέγκου για Καλημέρα Ελλάδα: Διαβάζω διάφορα, δεν έχω καταλάβει γιατί

Την Μάγδα Τσέγκου συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Weekend Live, με αφορμή το νέο τηλεοπτική της εγχείρημα, όπως είδαμε το μεσημέρι της Κυριακής στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η δημοσιογράφος κλήθηκε να μιλήσει τόσο για την αλλαγή σελίδας στο “Καλημέρα Ελλάδα” με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού όσο και για την όμορφη περίοδο που διανύει στην προσωπική αλλά και στην επαγγελματική της ζωή.

Ειδικότερα, η Μάγδα Τσέγκου σχολίασε αρχικά πως “ήταν μια επιλογή του Γιώργου Παπαδάκη να ολοκληρώσει την καθημερινή του παρουσία. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά, για να πω την αλήθεια. Διαβάζω διάφορα που ακούγονται και δεν έχω καταλάβει γιατί. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι που ξεκινάμε κάτι, βάζω και τον εαυτό μου, θέλουμε και θέλουν λίγο χρόνο”.

“Όλα θέλουν τον χρόνο τους για να στρώσουν. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλοί μεγάλοι παρουσιαστές και με πολύ μεγάλα προγράμματα ξεκίνησαν από τα χαμηλά και βρέθηκαν στα ψηλά”.

“Διανύω μια περίοδο πολύ χαρούμενη, μια περίοδο ολοκληρωμένη θέλω να πω. Με την έννοια ότι και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά είμαι το ίδιο καλά. Εύχομαι, Παναγία μου, να είμαι πάντα καλά και κάνω την προσευχή μου γιατί με προσευχή και με πίστη έχω φτάσει εδώ που έφτασα” συμπλήρωσε, ακόμα, η Μάγδα Τσέγκου στην κάμερα της εκπομπής του Δημήτρη Πανόπουλου και της Μάρτζυς Λαζάρου στον ΣΚΑΪ.