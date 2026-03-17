Κώστας Μπακογιάννης μετά την περιπέτεια υγείας της Σίας Κοσιώνη: Για άλλη μια φορά θυμηθήκαμε πόσο σημαντικό είναι να είμαστε μαζί

«Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε υγιείς, να είμαστε όλοι δυνατοί. Εμείς στην οικογένειά μας περάσαμε από μια πολύ μεγάλη δοκιμασία». Με αυτά τα λόγια επέλεξε να απαντήσει ο Κώστας Μπακογιάννης, ερωτώμενος για την πρόσφατη περιπέτεια υγείας που πέρασε η σύζυγός του, Σία Κοσιώνη.

Ο γνωστός πολιτικός έδωσε το παρών στην παρουσίαση βιβλίου του καλού του φίλου, Κωνσταντίνου Δέδε, με τους ρεπόρτερς των ψυχαγωγικών εκπομπών να του αποσπούν κάποιες δηλώσεις για τη δημοσιογράφο και τις ημέρες που εκείνη πέρασε στη ΜΕΘ μακριά από την οικογένειά της.

«Για άλλη μια φορά θυμηθήκαμε πόσο σημαντικό είναι να είμαστε μαζί και αγαπημένοι», συμπλήρωσε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Πριν από μερικές εβδομάδες, μετά από αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή, η Σία Κοσιώνη μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου διαγνώστηκε με λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο. Γρήγορα η λοίμωξη εξελίχθηκε σε πνευμονία και την οδήγησε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Ποτέ στα αλήθεια δεν πίστεψα ότι θα συμβεί κάτι άσχημο και όταν έχεις ανθρώπους να σε περιμένουν, ειδικά παιδάκια, δεν επιτρέπεις στον εαυτό σου να πιστέψει ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Εντάξει, προφανώς η ΜΕΘ είναι μία πολύ δυσάρεστη εμπειρία. Θυμάμαι αρκετά πράγματα, γιατί οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες», είχε αναφέρει σε δηλώσεις της η Σία Κοσιώνη αμέσως μετά το τέλος της νοσηλείας της.

