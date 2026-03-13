Κώστας Καραφώτης: “Ήμουν μέσα στον τοκετό γιατί το ήθελα”

Δηλώσεις στους ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε ο Κώστας Καραφώτης το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για το πώς είναι πρώτες ημέρες στο σπίτι με τη σύζυγό του, Κάτια Μάνου και τη νεογέννητη κόρη του.

«Είναι υπέροχη. Είναι όπως είναι με κάθε νέο μέλος. Με δυσκολίες, με αϋπνίες, αλλά όλα καλά», είπε αρχικά ο Κώστας Καραφώτης.

Ο Κώστας Καραφώτης είπε στη συνέχεια: «Είμαι χαζομπαμπάς. Και είναι και νωρίς ακόμη, ξέρεις, το παιδί είναι ημερών ακόμη, αλλά νομίζω ότι όσο μεγαλώνει, τείνω να γίνω, να ξέρεις.

Φυσικά και ήμουν μέσα στη γέννα. Ήθελα να είμαι, αλλά το είχαμε συζητήσει και ήταν δική μου απόφαση και το ήθελα πάρα πολύ. Έχουμε αποφασίσει το όνομα, αλλά δεν το λέμε».