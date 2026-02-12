Κωνσταντίνος Βασάλος: Σιχαίνομαι τον Άγιο Βαλεντίνο και ότι πρέπει να κάνουμε κάτι επειδή είναι γιορτή

Με ντρίπλα απάντησε ο Κωνσταντίνος Βασάλος σε ερώτηση για τη σύντροφό του, Δανάη Βαρθολομάτου. «Επόμενη ερώτηση, πάμε παρακάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Survivor και νυν συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» μέσα από το MEGA.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, που συνεχίζει στο πάνελ της Σίσσυς Χρηστίδου, μόλις επέστρεψε από ταξίδι στην Λισαβόνα με τον Fipster και τη Βάλια Χατζηθεοδώρου, με την ρεπόρτερ της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» να τον ρωτάει αν ήταν και η σύντροφός του μαζί.

«Επόμενη ερώτηση. Κατ’ αρχάς σιχαίνομαι τον Άγιο Βαλεντίνο και ότι πρέπει να κάνουμε κάτι επειδή είναι γιορτή. Πάμε παρακάτω…» ανέφερε, χωρίς να θέλει να απαντήσει τίποτα για τη Δανάη Βαρθολομάτου.

Σε ερώτηση για τον Νίκο Μουτσινά, ο ίδιος απάντησε: «Περίμενα να δω κάτι άλλο, ξέρω ‘γω. Είπε ότι θα αποχωρήσει από την τηλεόραση, θα κάνει κάτι άλλο από ότι θυμάμαι. Περίμενα να επικεντρωθεί στο life coach, αλλά βλέπω ότι γύρισε, οπότε λογικά έκλεισε ένα καλό συμβόλαιο, πήρε καλά λεφτά για να κάνει ένα παιχνίδι το οποίο είχανε περάσει περίπου 30-40 άνθρωποι για την παρουσίαση. Για να το κάνει ο Μουτσινάς σημαίνει ότι πήρε πάρα πολύ καλά λεφτά. Και άμα πήρε πολύ καλά λεφτά, πολύ καλά έκανε και θα το κάνει».

Όσο για το αν πρόκειται να κάνει ταξιδιωτική εκπομπή με τον Fipster, ο Κωνσταντίνος Βασάλος απάντησε: «Τίποτα απολύτως. Καταρχάς δεν νομίζω ότι η τηλεόραση έχει λεφτά για ταξιδιωτικές εκπομπές. Έχει λεφτά μόνο για εκπομπές ψυχαγωγικές, ενημερωτικές, δεν βλέπω… και reality. Δεν βλέπω ότι επενδύει σε κάτι διαφορετικό. Ε, οπότε δεν μπορώ να είμαι πολύ αισιόδοξος».

Η εντυπωσιακή Δανάη Βαρθολομάτου είναι δικηγόρος ενώ ασχολείται και με τον χώρο των media, καθώς ανήκει στην ομάδα των βασικών συνεργατών του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Η νεαρή μελαχρινή αποτελεί το «δεξί χέρι» του δημοφιλούς καλλιτέχνη, βρίσκεται στο πλευρό του στις εμφανίσεις και στα live του. Στο Instagram διαθέτει έναν λογαριασμό με φωτογραφίες που αναδεικνύουν το καλλίγραμμο σώμα της αλλά και στιγμιότυπα από τα ταξίδια της σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μετρά σχεδόν 50.000 followers.