Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

THESTIVAL TEAM

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς η 26χρονη ανακοίνωση, με ένα τρυφερό βίντεο, πως είναι ξανά έγκυος.

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Φαίη Φώτου στο Πρωινό, η Αλεξάνδρα Νίκα διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και το φύλο του μωρού είναι κορίτσι.

Η δημοσιογράφος ήρθε σε επικοινωνία με τους δύο παππούδες, τον Βασίλη Αργυρό και τον Γιώργο Νίκα.

Ο Βασίλης Αργυρός, πατέρας του Κωνσταντίνου Αργυρού, εξομολογήθηκε: «Τι να ευχηθείτε; Ο κόσμος γενικά πρέπει να γίνει ευχές. Είμαι ήδη παππούς πολλές φορές, οπότε η χαρά είναι για όλα τα παιδιά. Η χαρμόσυνη ανακοίνωση έγινε πριν από λίγες ημέρες. Να πάνε όλα καλά και να είναι ευτυχισμένοι. Η μεγαλύτερη ευτυχία του είναι η οικογένειά του. Να είναι καλά η οικογένειά του και δευτερευόντως και η καριέρα του. Ο καθένας νομίζω έχει προτεραιότητα την οικογένειά του από οτιδήποτε άλλο».

Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας της Αλεξάνδρας Νίκα ανέφερε: «Μόνο χαρά νιώθω όταν μια οικογένεια μεγαλώνει. Όταν δύο νέα παιδιά που αγαπιούνται και θέλουν να δώσουν όλη τη φροντίδα τους σε μια νέα ζωή που είναι κομμάτι τους, αυτό είναι ευτυχία».

Η πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Αργυρού

Η κάμερα του Breakfast@Star και η Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου συνάντησαν τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο αεροδρόμιο, λίγο πριν πετάξει για Ντουμπάϊ, με αφορμή μία συναυλία του.

«Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ» αρκέστηκε να πει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Αλεξάνδρα Νίκα Κωνσταντίνος Αργυρός

