Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα: Το βίντεο της ανακοίνωσης με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον γιο τους

Γονείς για δεύτερη φορά θα γίνουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα.

Το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, η σύζυγος του τραγουδιστή δημοσίευσε ένα βίντεο με τον γιο τους στις πιο τρυφερές στιγμές της καθημερινότητάς τους.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον γιο της, Βασίλη, να φιλά τη φουσκωμένη της κοιλιά, επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες πως η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός περιμένουν το νέο μέλος στην οικογένειά τους.

Δείτε το παρακάτω βίντεο: