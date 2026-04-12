Κωνσταντίνα Μιχαήλ: Δεν είμαι συμφιλιωμένη με τον χρόνο, είμαι μία νεανική γεροντοκόρη

Τη σχέση της με τον χρόνο περιέγραψε η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, σημειώνοντας πως δεν έχει καταφέρει να συμφιλιωθεί μαζί του, ενώ αυτοχαρακτηρίστηκε ως «μια νεανική γεροντοκόρη».

Η ηθοποιός, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Hello», ανέφερε ότι, παρά το γεγονός πως δεν αποδέχεται εύκολα το πέρασμα των χρόνων, διαπιστώνει πως όσο μεγαλώνει αισθάνεται καλύτερα με τον εαυτό της. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις διακρίσεις που συχνά υφίστανται οι γυναίκες με την πάροδο της ηλικίας, τονίζοντας ότι εξακολουθούν να κρίνονται σε μεγάλο βαθμό με βάση την εμφάνισή τους.

Σε ερώτηση για το εάν έχει συμφιλιωθεί με τον χρόνο, η ηθοποιός απάντησε: «Δεν είμαι συμφιλιωμένη μαζί του. Μεγαλώνω όμως με χαρά, επιθυμία, ευγένεια και μεγαλοπρέπεια. Ο χρόνος είναι επινόηση, ένα νούμερο. Εγώ παραμένω ανήσυχο πνεύμα με μεγαλίστικες τάσεις. Μια νεανική γεροντοκόρη. Συνειδητοποιώ ότι, όσο βαδίζω στα χρόνια, νιώθω καλύτερα ως άνθρωπος. Οι γυναίκες έχουμε πιο μεγάλη δυσκολία στο να μας αποδεχτούν. Τα πάντα κινούνται γύρω από τα νιάτα. Όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και λίγο πιο διάφανος».