Κόνι Μεταξά: Δεν θέλω ξανά γάμο, το έκανα, το ίδιο πράγμα θα κάνω συνέχεια;

THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day παραχώρησε η Κόνι Μεταξά, την οποία συνάντησε ο ρεπόρτερ, Αλέξανδρος Ρούτας, στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”. Η γνωστή τραγουδίστρια ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα ή ακόμα και ενός νέου γάμου στη ζωή της, μετά το διαζύγιο από τον Μάριο Καπότση.

«Δεν είμαι ανοιχτή σε νέο έρωτα, περνάω ωραία μόνη μου. Μου αρέσει να ασχολούμαι με τον εαυτό μου. Είχα να το κάνω πολύ καιρό», αναφέρει χαρακτηριστικά η Κόνι Μεταξά.

«Δεν μου έχει περάσει από το μυαλό να παντρευτώ ξανά. Εντάξει, το έκανα, ξέρω εγώ; Το ίδιο πράγμα θα κάνω συνέχεια; Λογικά θα του πω όχι (αν κάποιος μου κάνει πρόταση γάμου). Πρέπει να τον παντρευτώ; Καλά, άμα θέλει, μπορούμε, άμα είναι ο κατάλληλος, να είμαστε μαζί για πάντα, αλλά… δεν θέλω γάμους και ιστορίες και ταμπέλες και σχέσεις και τέτοια», συμπλήρωσε στις δηλώσεις της η τραγουδίστρια.

Νωρίτερα, και ο πατέρας της, Λευτέρης Πανταζής, είχε κάνει τις δικές του δηλώσεις στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του Alpha, σημειώνοντας πως σε ό,τι προσωπική ή επαγγελματική απόφαση πάρει η κόρη του, θα είναι δίπλα της.

Κόνι Μεταξά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Νικολέττα Ράλλη για τον χωρισμό της: Δεν θα έπρεπε να χαμογελάω, αλλά είμαι πολύ καλά

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ώρες πριν

Στέλιος Αγγελούδης: Η 25η Μαρτίου φωτίζει τη δύναμη της ενότητας και της πίστης

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 8 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 25 Μαρτίου

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Βασίλης Λαζαρίδης: Δεν θέλω σχέσεις με την οικογένεια του πατέρα μου, τους έχω βάλει στη μαύρη λίστα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 λεπτά πριν

Τασούλας: Ενωμένοι ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Τσιμίκας για την αποχώρηση του Σαλάχ από τη Λίβερπουλ: Ο Αιγύπτιος βασιλιάς μας, ήσουν η έμπνευσή μου