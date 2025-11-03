MENOY

Κατερίνα Καινούργιου για Παναγιώτη Κουτσουμπή: Μπορεί να έχουμε παντρευτεί και να μην το λέμε

THESTIVAL TEAM

Μία ατάκα όλο υπονοούμενα είπε η Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει ήδη ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η γνωστή παρουσιάστρια κατά τη διάρκεια της «Super Κατερίνα» ευχήθηκε στην Στέλλα Πάσσαρη για τον γάμο της, με κουμπάρα την Ιωάννα Τούνη. Παράλληλα, η Κατερίνα Καινούργιου έστειλε ευχές και στις τηλεθέατριές της, ενώ αμέσω μετά συνάντησε την αστρολόγο της εκπομπής, Βάσια Μαυράκη και εξομολογήθηκε ότι η ίδια μπορεί να έχει ήδη παντρευτεί.

«Και στα δικά μας οι λεύτερες, γιατί μπορεί να μην είμαστε. Λεύτερες δεν είμαστε, αλλά δεν έχουμε παντρευτεί. Μπορεί να έχουμε παντρευτεί και να μην το λέμε. Καλά δεν λέω, Βάσια μου; Εγώ σας τα λέω όλα αλλά καμιά φορά με πιάνει μια… “κρυψινίαση”» είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου η Κατερίνα Καινούργιου.

«Και αυτό καλό είναι, Κατερίνα μου, να ξέρεις. Όσο το συζητάνε κάτι περισσότερο είναι σαν να το χάνουν, σαν να σκορπίζονται. Ό,τι ετοιμάζουμε στα κρυφά και στα προστατευμένα έχει και μεγαλύτερη διάρκεια», στην παρουσιάστρια απάντησε η αστρολόγος της εκπομπής.

