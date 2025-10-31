Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Λιάγκα: Μη τον δείτε να παντρεύεται άμεσα τη Μαρία Αντωνά και να ξανακάνει παιδί

Η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε τη συνέντευξη της Μαρίας Αντωνά στον Φάνη Λαμπρόπουλο και τις δηλώσεις της για την σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.

Η παρουσιάστρια του Alpha αρχικά τόνισε πως ο παρουσιαστής ανανεώθηκε μέσα από τη σχέση αυτή, ενώ δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε δεύτερο γάμο.

«Τώρα που την βλέπω με τον Γιώργο Λιάγκα σκέφτομαι ότι πρέπει να είναι σοβαρό αυτό που έχουν μεταξύ τους, είμαι σίγουρη. Για να εμφανίσει ο Γιώργος κάποια κοπέλα δημόσια, έχοντας δύο γιους, έχει μιλήσει αρχικά με τα παιδιά του, την έχει γνωρίσει στα παιδιά του. Είμαι σίγουρη για όλο αυτό», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Πάνω απ’ όλα αυτή η γυναίκα πρέπει να σέβεται τα παιδιά του. Και από κοινούς γνωστούς που έχουμε, μου έχουν πει πόσο τον προσέχει και πόσο ευτυχισμένοι είναι και οι δύο», πρόσθεσε η παρουσιάστρια του Alpha.

Η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε πως δεν αποκλείεται το ζευγάρι να προχωρήσει σε γάμο: «Μη τον δείτε τον Λιάγκα να παντρεύεται άμεσα και να ξανακάνει παιδί», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Μαρία Αντωνά μιλώντας στον Φάνη Λαμπρόπουλο στον ΣΚΑΪ για τον Γιώργο Λιάγκα εξομολογήθηκε: «Αυτό που μου αρέσει σε εκείνον είναι πως είναι πάρα πολύ ειλικρινής. Δεν υποκρίνεται για να είναι αρεστός. Αυτό το πράγμα, θέλει πάρα πολύ τόλμη για να το κάνει ένας άνθρωπος», είπε η Μαρία Αντωνά.