Κατερίνα Γερονικολού: Έχω μεγαλώσει κι εγώ με το παιδί του Γιάννη, είμαστε 8 χρόνια όλοι μαζί

Η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της υποκριτικής τέχνης.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Τρίτη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στον σύντροφό της και την κόρη του, τη μικρή Εύα που έχει αποκτήσει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης από τον γάμο του με τη Βάσω Λασκαράκη. Όπως είπε η Κατερίνα Γερονικολού η μικρή είναι φανταστικό και υπέροχο παιδί.

«Όταν η σχέση είναι μακροχρόνια, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Δηλαδή δεν ξέρω αν κατά πόσο ενδείκνυται σε σχέσεις πολύ μικρής διάρκειας να γνωρίζει κάποιος το παιδί του συντρόφου του», δήλωσε αρχικά.

«Αλλά δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και το συγκεκριμένο παιδί που είναι φανταστικό, υπέροχο, αλλά γενικά έχω κι εγώ μεγαλώσει με το παιδί του Γιάννη… Θέλω να πω είμαστε 8 χρόνια όλοι μαζί. Οπότε είναι εύκολο, όσο το κάνουμε εύκολο. Και δεν είναι τόσο δύσκολο όταν αγαπάς τον άλλον. Δηλαδή αποδεχόμαστε τους γονείς του άλλου, αποδεχόμαστε τους φίλους του άλλου. Δηλαδή πόσο μάλλον το παιδί του άλλου», πρόσθεσε η Κατερίνα Γερονικολού.

«Δηλαδή είναι σαν να σε αγαπήσει κάποιος αλλά να μην του αρέσει η δουλειά σου. Σαν να σε αγαπήσει κάποιος αλλά να μην του αρέσει κάτι άλλο. Δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει ένα πακέτο της ζωής του, το επάγγελμά του, την οικογένειά του, τους φίλους του. Είτε το αποδέχεσαι είτε όχι.

Και γενικά εγώ δεν πολυπιστεύω ότι οι άνθρωποι αλλάζουν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μπορούν να αλλάξουν κάποιες συμπεριφορές, αλλά να αλλάξουν δεν νομίζω», εξομολογήθηκε στη συνέχεια στην ίδια συνέντευξη.