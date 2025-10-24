Καίτη Γκρέυ: Ο γιος της αμφισβητεί τη διαθήκη της – “Μάρτυρας ήταν μια παραδουλεύτρα που δεν ξέρει ελληνικά”

Στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα” μίλησε η δικηγόρος του Φίλιππου Ηλιάδη, γιου της Καίτης Γκρέυ, Χρυσάνθη Γιαμαρέλλου, το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10).

Η ίδια, ανέφερε ότι ο εντολέας της αμφισβητεί τη γνησιότητα της διαθήκης της, η οποία και θα εξεταστεί από γραφολόγο και θα γίνει δεκτή μόνο αν πιστοποιηθεί ως γνήσια!

«Η διαθήκη δεν έχει δημοσιευτεί. Προχθές έγινε το δικαστήριο προκειμένου να δημοσιευτεί. Το περιεχόμενο κανείς δεν το ξέρει, εκτός από τον κ. Παπαδόπουλο», δήλωσε η δικηγόρος του γιου της Καίτης Γκρέυ.

«Η μάρτυρας που εξετάστηκε ήταν η οικονόμος, εγώ θα πω παραδουλεύτρα, που κατά τη γνώμη μου δεν ξέρει γραφή και ανάγνωση στα ελληνικά. Εννοείται ότι αφήνω υπόνοιες για ενδεχόμενο πλαστογραφίας, θα κρίνουν ειδικοί επιστήμονες», συνέχισε.

«Η Καίτη Γκρέυ υπήρξε αναλφάβητη, ένα σκαρίφημα έκανε σαν υπογραφή, την Α’ Δημοτικού είχε τελειώσει. Η ταυτότητά της γράφει “αδυνατεί να υπογράψει”», τόνισε κλείνοντας.

Σχετικά με τα σχέδια του γιου της, η δικηγόρος ανέφερε: «Είχα συνάντηση με τον γιο της Καίτης Γκρέυ χθες το βράδυ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι πλαστή η διαθήκη, εγώ δεν το ισχυρίζομαι. Μου είπε πως ήταν κατατεθειμένα τα χαρτιά και τα συμβόλαια για να γράψει το σπίτι στην εγγονή της, την κόρη του Φίλιππου. Όταν έρθει η διαθήκη στα χέρια μας, θα την πάμε σε γραφολόγο. Αν είναι γνήσια, θα σεβαστούμε το περιεχόμενό της».

Δείτε το σχετικό βίντεο: