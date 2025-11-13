Ιωάννα Τούνη: Το δημόσιο “ευχαριστώ” για τη στήριξη στην υπόθεση revenge porn – “Με συγκινήσατε πολύ”

Η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε στα social media μετά τη νέα αναβολή στη δίκη για την υπόθεση revenge porn, που «σέρνεται» από το 2017.

Η influencer θέλησε να ευχαριστήσει όσους και όσες την στήριξαν στη δοκιμασία της. Έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή πως δεν διεκδικεί χρήματα, αλλά επιζητά την καταδίκη των δύο κατηγορούμενων, ώστε και άλλες γυναίκες που βίωσαν όσα εκείνη, να πάρουν δύναμη.

Η δίκη για την υπόθεση revenge porn που κατήγγειλε η Ιωάννα Τούνη, έχει αναβληθεί άλλες τρεις φορές. Στο εδώλιο του κατηγορούμενου κάθονται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο κι ένα άτομο το οποίο φέρεται να βιντεοσκόπησε την πράξη. Η θέση των δύο κατηγορούμενων είναι πως ούτε «τράβηξαν» το βίντεο, ούτε το διέδωσαν.

«Καλημέρα συμπεθέρα μου από εμένα και τον μικρό μου ανθόκηπο. Αυτό εδώ είναι το love language των φίλων μου, που ξέρουν πότε δεν είμαι καλά και μου φτιάχνουν τη διάθεση. Ευχαριστώ, τους λατρεύω τους φίλους μου. Περίεργα ήμουν τις τελευταίες ημέρες, γι’ αυτό πήρα μια απόσταση. Πέρασα λίγο δύσκολα, αλλά τώρα είμαι πιο ήρεμη και σε λίγο θα πάω στο αεροδρόμιο για να πάρω τον Παρούλη στην Αθήνα. Είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη. Έχω τους καλύτερους φίλους και ανθρώπους δίπλα μου».

Η Ιωάννα Τούνη έγραψε στο ίδιο βίντεο: «Χάθηκα λίγο τις τελευταίες μέρες γιατί χρειαζόμουν χρόνο να ηρεμήσω… Σήμερα νιώθω καλύτερα και ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα αμέτρητα μηνύματα και την τόση στήριξη! Είστε υπέροχες και με συγκινήσατε πολύ. Αλήθεια, ευχαριστώ. Νομίζω καταλαβαίνεις ότι κάτι κάνεις σωστά στη ζωή σου όταν οι φίλοι σου γίνονται η οικογένεια που δυστυχώς δεν έχεις. Σας αγαπώ πολύ».

Μιλώντας στις κάμερες πριν μπει στο δικαστήριο, η γνωστή επιχειρηματίας και influencer τόνισε: «Σήμερα έχουμε έρθει για να γίνει η δίκη. Ελπίζω να έρθουν και οι δύο κατηγορούμενοι και να μην ζητήσουν πάλι αναβολή προκειμένου να με αποστραγγίζουν ψυχικά. Περιμένω να δω τους κατηγορούμενους, έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας δικαιοσύνη, δεν έχω ζητήσει κάποια οικονομική αποζημίωση, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ. Εύχομαι να υπάρξει τιμωρία σε δύο ανθρώπους που ήθελαν να καταστρέψουν μια ζωή».

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι η υπόθεση έχει αναβληθεί άλλες τρεις φορές. Το αίτημα του δικηγόρου της Ιωάννας Τούνη να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, είχε γίνει αποδεκτό από το δικαστήριο.